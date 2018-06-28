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Путин разрешил блокировать кредитки россиян
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Путин разрешил блокировать кредитки россиян 

Lenta.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Данным документом банкам разрешается без согласия клиента на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты, если у финансовой организации появились подозрения на хищение с них средств. Этим же законом на банки возлагается обязанность направлять в ЦБ информацию обо всех случаях или попытках осуществления таких переводов.
При проведении сомнительных финансовых операций банк должен незамедлительно связаться с клиентом по телефону или через электронную почту. В случае подтверждения операции перевод выполняется незамедлительно.
Помимо банковских карт финансовые организации смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и прочие виды электронных платежей.
5 июня закон был принят Государственной Думой, 20 июня одобрен Советом Федерации. Он вступит в силу через 90 дней после публикации.
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