Путин разрешил блокировать карты россиян

Путин разрешил блокировать кредитки россиян

Банковские карты россиян разрешили блокировать без их согласия, свидетельствуют данные на официальном портале правовой информации.

Новый федеральный закон позволяет кредитным организациям в случае подозрения, что операцию по карте совершает не клиент, а мошенник, заблокировать ее не более чем на два дня, в течение которых банк должен обратиться к клиенту за подтверждением.

За 90 дней после официального опубликования закона Центральный банк России установит признаки подозрительных операций, основываясь на анализе объема, характера и параметров операций клиентов кредитных организаций.