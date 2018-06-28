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Путин разрешил блокировать карты россиян
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Путин разрешил блокировать кредитки россиян 

Рамблер 1 час назад
Банковские карты россиян разрешили блокировать без их согласия, свидетельствуют данные на официальном портале правовой информации.
Соответствующий документ, ранее принятый Госдумой в окончательном чтении, подписал президент России Владимир Путин.
Новый федеральный закон позволяет кредитным организациям в случае подозрения, что операцию по карте совершает не клиент, а мошенник, заблокировать ее не более чем на два дня, в течение которых банк должен обратиться к клиенту за подтверждением.
За 90 дней после официального опубликования закона Центральный банк России установит признаки подозрительных операций, основываясь на анализе объема, характера и параметров операций клиентов кредитных организаций.
Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал направленность нового закона на защиту средств россиян, а также интересов банков.
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