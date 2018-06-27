Ставки по ипотеке могут стать ниже

Минэкономразвития подготовил проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об ипотечных ценных бумагах“

Правительство рассмотрит законопроект о включении прав требования, обеспеченных залогом прав участия в долевом строительстве, в ипотечное покрытие облигаций. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Данные изменения в законопроекте могут помочь банкам увеличивать объемы ипотечного кредитования при снижении ставок.

Это будет возможно за счет получения доступа к оперативному рефинансированию кредитов, предоставленных россиянам для приобретения недвижимости на первичном рынке жилья.

Проект поправок в закон „Об ипотечных ценных бумагах“ был подготовлен в соответствии с приоритетным проектом „Ипотека и арендное жильё“. Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

На сегодняшний день российское законодательство не позволяет включить в ипотечное покрытие облигаций права требования по кредитам и займам, обеспеченным правами требования по договорам участия в долевом строительстве.