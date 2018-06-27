Свыше 20 тыс. семей получили поддержку государства 

С начала реализации программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, адресную государственную помощь получили свыше 20,6 тыс. семей. Из них 19,2 тыс. семей с ипотекой в рублях и 1,4 тыс. семей с ипотекой в иностранной валюте.
1,753 тыс. ипотечных кредитов реструктурировано в рамках текущего этапа реализации программы, решение о проведении которого было принято Правительством РФ в августе 2017 г. Помощь оказана на сумму в 1,689 млрд рублей. Еще по более чем 200 заявкам приняты положительные решения и ожидается оформление реструктуризации в ближайшее время.
Среди получивших помощь с августа 2017 года 367 многодетных семей, 447 семей с инвалидами, 48 ветеранов боевых действий, 753 семьи с несовершеннолетними детьми и студентами-очниками, 138 семей из иных социальных категорий. Средний размер помощи на текущем этапе составляет 964 тыс. рублей. Наиболее активными участниками программы по количеству реструктурированных кредитов являются Сбербанк, Банк ВТБ, ДельтаКредит, Москоммерцбанк, Райффайзенбанк.
В 2017 году для повышения адресности оказываемой поддержки Минстрой России создал межведомственную комиссию, в которую вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Банка России, Федерального Собрания, Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Комиссия в индивидуальном порядке рассматривала особо сложные случаи, когда заемщики нуждались в поддержке, но не отвечали требованиям программы (не более чем двум), а также если требовалось увеличение объема помощи (не более чем в два раза).
В настоящее время Госдума приняла поправки в бюджет Российской Федерации, предусматривающие увеличение объема финансирования программы на 731 млн рублей.