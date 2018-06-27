Свыше 20 тыс. семей получили поддержку государства

С начала реализации программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, адресную государственную помощь получили свыше 20,6 тыс. семей. Из них 19,2 тыс. семей с ипотекой в рублях и 1,4 тыс. семей с ипотекой в иностранной валюте.

1,753 тыс. ипотечных кредитов реструктурировано в рамках текущего этапа реализации программы, решение о проведении которого было принято Правительством РФ в августе 2017 г. Помощь оказана на сумму в 1,689 млрд рублей. Еще по более чем 200 заявкам приняты положительные решения и ожидается оформление реструктуризации в ближайшее время.

Банк ВТБ, ДельтаКредит, Москоммерцбанк, Райффайзенбанк. Среди получивших помощь с августа 2017 года 367 многодетных семей, 447 семей с инвалидами, 48 ветеранов боевых действий, 753 семьи с несовершеннолетними детьми и студентами-очниками, 138 семей из иных социальных категорий. Средний размер помощи на текущем этапе составляет 964 тыс. рублей. Наиболее активными участниками программы по количеству реструктурированных кредитов являются Сбербанк