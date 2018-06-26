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Медведев: нужно соблюсти интересы и работников и государства
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Медведев: нужно соблюсти интересы и работников и государства 

Вести.Ru 26 июня 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Возраст не должен быть причиной увольнения. Это запрещено законом. Важно сохранить профессионалов с многолетним опытом. Об этом Дмитрий Медведев говорил на совещании по развитию экономики и социальной сферы.
На совещании у председателя правительства — не только министры, но и бизнес, руководители общественных объединений. В центре внимания — пакет законопроектов, касающийся поправок в пенсионное законодательство, — правительство уже направило его в Госдуму.
Чтобы увеличить пенсии и добиться долгосрочной сбалансированности пенсионной системы, необходимо учесть интересы и работников, и работодателей, и государства, — подчеркивает Дмитрий Медведев. Важнейший нюанс — возраст ни в коем случае не должен становиться предлогом для дискриминации. И Роструд будет тщательно следить за этим.
"Многие сейчас уже волнуются, что будет сложно сохранить работу, найти новую работу. Нам очень важно не потерять ни одного профессионала, приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу, еще раз хочу подчеркнуть, возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена", — подчеркнул Медведев.
И дело даже не только в дисбалансе. Сейчас на одного пенсионера приходится вдвое меньше работающих, чем полвека назад. Но ведь и старшее поколение на пенсию не торопится. По статистике в первые годы после наступления пенсионного возраста остается работать каждый второй пенсионер. Первоклассные специалисты, которые и сейчас дадут фору любому.
"Нужно людей в этой ситуации поддержать, чтобы они чувствовали себя востребованными и могли передать свои профессиональные навыки молодежи самых разных качествах, в том числе и в виде наставничества. Важно, чтобы человек, который в старшем возрасте продолжает трудиться, был здоров, чтобы у него было достаточно сил, поэтому нужно обязательно уделять внимание диспансеризации. Во-вторых, многим людям старшего поколения действительно потребуется переобучение. Нужно организовать программы, которые позволят людям освоить востребованные и совсем новые специальности", — заявил премьер-министр.
И это задача для бизнеса, который заинтересован в том, чтобы эффективно использовать ценные кадры.
"Здесь речь не идет о том, чтобы какие-то ресурсы дополнительные компаниям выделять. Речь скорее идет о признании этой работы как работы государственной важности", — отметил Александр Шохин, президент российского союза промышленников и предпринимателей.
Кабинет министров рассчитывает на то, что предложенный пакет законопроектов должен быть рассмотрен депутатами уже в эту, весеннюю сессию. А изменения заработают со следующего года. Откладывать просто нельзя.
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