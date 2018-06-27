Россияне против введения лимита на оплату наличными

Респонденты, принявшие участие в опросе аналитической службы Рамблера, высказались против введения лимита на оплату наличными.

Большинство опрошенных (69%) считают, что лимит на наличные вообще не нужно вводить. Еще 13% заявили, что 600 тысяч — это слишком низкий лимит.

10% респондентов согласились с тем, что такой лимит нужно ввести. 8% посчитали, что 600 тысяч — это слишком высокая сумма для лимита.

Всего в опросе приняли участие 2087 человек.