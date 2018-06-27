Россияне против введения лимита на оплату наличными 

Респонденты, принявшие участие в опросе аналитической службы Рамблера, высказались против введения лимита на оплату наличными.
Ранее в среду депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что ограничения возможности расплачиваться наличными в России начнутся с 600 тысяч рублей.
Большинство опрошенных (69%) считают, что лимит на наличные вообще не нужно вводить. Еще 13% заявили, что 600 тысяч — это слишком низкий лимит.
10% респондентов согласились с тем, что такой лимит нужно ввести. 8% посчитали, что 600 тысяч — это слишком высокая сумма для лимита.
Всего в опросе приняли участие 2087 человек.
Ранее председатель правления «Русфинанс банка» Сергей Озеров выразил уверенность, что ограничение в России возможности расплачиваться наличными лишь «вопрос времени».