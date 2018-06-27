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Эксперты рассказали, сколько россиян могут не дожить до нового пенсионного возраста
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Эксперты рассказали, сколько россиян могут не дожить до нового пенсионного возраста 

Клопс.Ru 27 июня 2018
Аналитики Института демографии Высшей школы экономики оценили шансы россиян дожить до пенсионного возраста после реформы. Об этом пишет РБК.
В течение переходного периода, пока нововведения постепенно будут внедряться, до пенсии доживут 82–96% мужчин и 93–99% женщин. Однако после окончательного повышения пенсионного возраста доживут до него только 82,6% мужчин, а 17,4% не увидят пенсии. Женщины доживут до пенсии с вероятностью 93,5%.
Причина такого неравенства в том, что в России женщины живут дольше мужчин (в среднем 77 лет против 67). Однако на пенсию они выходят раньше.
Петицию против повышения пенсионного возраста подписал миллион человек. Законопроект поддержали лишь 3% читателей «Клопс». Глава Минтруда рассказал, какими будут пенсии после реформы.
Что думают калининградцы о планах повысить пенсионный возраст — в материале «Клопс».
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