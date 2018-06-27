Эксперты рассказали, сколько россиян могут не дожить до нового пенсионного возраста

Аналитики Института демографии Высшей школы экономики оценили шансы россиян дожить до пенсионного возраста после реформы. Об этом пишет РБК.

В течение переходного периода, пока нововведения постепенно будут внедряться, до пенсии доживут 82–96% мужчин и 93–99% женщин. Однако после окончательного повышения пенсионного возраста доживут до него только 82,6% мужчин, а 17,4% не увидят пенсии. Женщины доживут до пенсии с вероятностью 93,5%.

Причина такого неравенства в том, что в России женщины живут дольше мужчин (в среднем 77 лет против 67). Однако на пенсию они выходят раньше.

Петицию против повышения пенсионного возраста подписал миллион человек. Законопроект поддержали лишь 3% читателей «Клопс». Глава Минтруда рассказал, какими будут пенсии после реформы.

Что думают калининградцы о планах повысить пенсионный возраст — в материале «Клопс».