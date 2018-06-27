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Названа сумма ограничения платы наличными
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Названа сумма ограничения платы наличными 

Рамблер 2 часа назад
Ограничения возможности расплачиваться наличными в России начнутся с 600 тысяч рублей, сообщил «Известиям» депутат Госдумы Анатолий Аксаков.
«От этой суммы плясать начнут», — уверен справедливоросс.
По его словам, причиной тому — «фиксация» этой суммы действующими законами, а именно то, что операции, превышающие 600 тысяч, мониторятся «финансовой разведкой», то есть Росфинмониторингом.
При этом глава думского комитета по экономической политике подчеркнул, что едва ли решение об этом будет принято в течение ближайших пяти лет, что может сделать его последующие принятие бессмысленным, так как к тому времени россияне и так могут полностью перейти на безналичные расчеты.
Сегодня председатель правления «Русфинанс банка» Сергей Озеров выразил уверенность, что ограничение в России возможности расплачиваться наличными лишь «вопрос времени».
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