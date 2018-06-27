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Стало известно, что более 300 тысяч российских пенсионеров живут за пределами страны
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Стало известно, что более 300 тысяч российских пенсионеров живут за пределами страны 

360tv.ru 27 июня 2018
За границей проживают свыше 300 тысяч российских пенсионеров. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на «ФедералПресс».
Пенсионеры, постоянно проживающие на российской территории, получают в среднем 13 тысяч 800 рублей ежемесячно, а те, кто живет за рубежом — 11 тысяч 300 рублей.
Большинство российских пенсионеров живут США, Израиле Германии, Латвии, Белоруссии и Абхазии.
25 июня в Санкт‐Петербурге 83‐летний пенсионер перевел мошенникам свыше 180 тысяч рублей за «помощь» с госпитализацией в Ленинградскую областную клиническую больницу, где ранее он проходил лечение. После телефонного звонка от неизвестного «консультанта», петербуржец двумя транзакциями перевел необходимую сумму на банковскую карту.
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