Ипотека становится доступней

Новый кредитный продукт называется «Доступная ипотека». Программа, которая начнет действовать буквально в ближайшие месяцы, предназначена в первую очередь для врачей и педагогов, работающих на территории Приморского края . Займы будут предоставляться работникам бюджетной сферы под минимальные проценты. Разницу между базовой процентной ставкой и специальной компенсирует бюджет региона.

Привлекательный процент

Процентная ставка планируется в размере от 5,5 процента до 6,25. Она будет зависеть от величины первоначального взноса и от того, на первичном или вторичном рынке приобретается квартира.

— Хочу подчеркнуть, что для Приморского края эта программа станет настоящим прорывом в сфере ипотечного кредитования. Коммерческие банки сегодня предлагают жилищные кредиты с процентной ставкой 8,7-10 процентов, — отметил генеральный директор Акционерного общества «Корпорация развития жилищного строительства» Роман Чернявский.

Программа разработана по поручению главы региона Андрея Тарасенко , который поставил задачу сделать ипотеку доступнее для жителей региона. Планируется, что в пилотном проекте смогут участвовать в первую очередь специалисты профессий бюджетной сферы, в которых особенно остро нуждаются территории Приморья. Сейчас в городах и районах края, особенно в отдалённых, не хватает педагогов и медицинских работников. Ожидается, что льготная ипотека позволит решить эту проблему и обеспечит приток новых кадров. Корпорация, учредителем и единственным акционером которой является администрация Приморского края, участвует в решении задачи, поставленной врио губернатора:

— Главная наша задача на сегодняшний день — поднять качество жизни каждого приморца. Над этим и будем работать, — заявил Андрей Тарасенко в отчётном докладе о работе администрации края за прошлый год.

И цель программы «Доступная ипотека» — снизить отток населения из Приморья. Собственная квартира — это серьёзный якорь, закрепляющий человека в регионе.

Свой дом — это реально

Сейчас программа проходит необходимое согласование в профильных департаментах края. После того как она будет утверждена постановлением главы региона, льготная ипотека вступит в действие. Предполагается, что участниками «Доступной ипотеки» уже в этом году станут от 300 до 500 жителей Приморья.

Находке, Приобрести квартиру можно будет как в новостройке, так и на вторичном рынке. Конечно, рынок первичного жилья в целом важнее для экономики, ведь приобретение квартир в новых домах стимулирует развитие строительной индустрии в Приморье. Но при разработке программы принято во внимание то обстоятельство, что в малых городах и в посёлках края жилищное строительство ведётся далеко не так активно, как, скажем, во Владивостоке Уссурийске . Поэтому «Доступная ипотека» будет предоставляться и для приобретения жилья на вторичном рынке.

— Возможно, в недалёкой перспективе появится возможность приобретать индивидуальные дома в рамках программы «Доступная ипотека, — обнадёжил Роман Чернявский. — Потому что мы понимаем, что в сельской местности большинство людей предпочитает жить на земле, обрабатывать сад-огород рядом с домом. Мы обсуждали этот вопрос в департаменте градостроительства, встречались с представителями компаний, предлагающих типовые дома. После запуска пилотной программы мы изучим реальную потребность в индивидуальных домостроениях, после чего и будет приниматься соответствующее решение.

Не разориться, покупая недвижимость

Сейчас самое подходящее время не только покупать жилье в ипотеку, но и воспользоваться перекредитованием тем, кто уже имеет ипотечный кредит. На фоне общего снижения ставок по ипотеке на рынке можно значительно сэкономить на платежах.

В мае по инициативе Корпорации и при поддержке главы региона в краевое законодательство были внесены изменения, которые позволят приморцам рефинансировать ипотеку, не потеряв при этом право на господдержку. Это важно для тех, кто взял кредит несколько лет назад, когда ипотечные проценты были значительно выше, чем сейчас, — 11-12%. Напомним, что сегодня правом на компенсацию части расходов при оплате процентов по ипотечному кредиту могут воспользоваться граждане, не имеющие жилья или если его площадь ниже установленной нормы. При этом квартира должна быть в новостройке, а сумма кредита — не более 2,5 млн рублей.

Возможность рефинансирования особенно актуальна для участников „Семейной ипотеки с государственной поддержкой“.

— Мы являемся лидерами в этом направлении. Большинство игроков ипотечного рынка предлагают семейную ипотеку только на приобретение квартир у застройщика на этапе строительства или уже в сданном доме. Корпорация же предлагает перекредитование ранее полученного займа на эти цели в рамках „Семейной ипотеки с государственной поддержкой“. В случае рождения второго или третьего ребенка с января 2018 года у семей появилась возможность оформить или рефинансировать ипотечный заём под шесть процентов годовых. Несмотря на то что программа действует всего полгода, мы уже можем судить о её высокой востребованности, — рассказала начальник управления ипотечного кредитования АО „Корпорация развития жилищного строительства“ Ирина Шибельбеин.

Гуманные ставки

С 9 июня 2018 года Корпорация снизила процентные ставки по действующей продуктовой линейке на 0,25-0,5%. Дополнительно была отменена надбавка в размере 0,5% в случае подтверждения дохода по справке в произвольной форме.

Обновлённые процентные ставки по займу на перекредитование действующей ипотеки составили от 8,75% годовых, на приобретение строящегося жилья — от 8,5%, на приобретение недвижимости на вторичном рынке — от 9% и целевой кредит под залог имеющегося в собственности жилья — от 9,25%. Кроме того, Корпорация предоставляет опцию „Снизь свою ставку“:

— Это возможность, оплатив комиссию, снизить свою процентную ставку. Размер комиссии зависит от предоставляемого дисконта (от 0,5 до 3% к базовой процентной ставке), уплачивается от суммы кредита, при этом процентная ставка действует на весь срок займа. Поэтому клиент получает существенную выгоду, сокращая свои ежемесячные платежи и, соответственно, итоговую переплату, — пояснила Ирина Шибельбеин.

Есть хорошие новости и для пользователей „Военной ипотеки“, процентная ставка по которой составляет 9% годовых, максимальная сумма кредита — 2,41 млн рублей. Уже в августе планируется запустить перекредитование и этих жилищных займов. В большинстве случаев эти кредиты выдавались под 11-12%. Хотя проценты по этой ипотеке платит военное ведомство , снижение ставки позволит сократить срок кредитования.

Кроме того, Корпорация с 16 мая текущего года запустила пилотный проект ипотечного кредитования для новой категории клиентов „Моряки“. Теперь каждый моряк, работающий в иностранной компании (»под флагом»), может подать заявку на любой ипотечный продукт на стандартных условиях.

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