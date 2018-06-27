Ещё
Путевки россиян горят из-за ошибок приставов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путевки россиян горят из-за ошибок приставов 

Рамблер 1 час назад
Life сообщает, что в списках невыездных из-за долгов россиян многие люди оказались по ошибке.
Издание рассказало историю жителя Татарстана, который задолжал 50 тысяч рублей алиментов, но выплатил всю сумму и в сентябре 2017 года собирался на отдых за рубеж.
Стоимость путевки составила 66 300 рублей без учета авиабилетов. Перед отъездом мужчина проверил информацию в базе приставов и не нашел там своего имени. Все ограничения с него сняли ещё в июле 2017 года. Однако в итоге его не пустили на борт самолета, так как в базе пограничников за ним до сих пор числился долг.
Житель Татарстана обратился в суд. В ходе процесса выяснилось, что пристав забыл вовремя направить в ФСБ документы о снятии запрета на выезд.
В похожую ситуацию попал житель Новгородской области. Он тоже погасил старый долг, но на самолет попасть не смог. Члены его семьи улетели, а мужчине пришлось вернуться домой и добиться, чтобы его имя убрали из списка невыездных. Как оказалось, информация не обновилась из-за «сбоя в компьютерах» ФСБ.
У жительницы Барнаула, собиравшейся лететь на Кипр, вообще не было долгов, но пограничники нашли у нее задолженность в 32 миллиона рублей. Позже выяснилось, что долг висел на полной тезке женщины.
Юристы советует россиянам проверять данные о себе на сайте ФСПП и заранее обращаться в службу, чтобы проверить информацию о старых погашенных долгах.
В 2017 году российские суды вынесли 3,4 миллиона постановлений, запрещающих россиянам-должникам покидать страну. Это на 50 процентов больше, чем в 2016-м. Россияне, потерявшие возможность отправиться за рубеж, задолжали в общей сложности 1,8 триллиона рублей за год. Летом 2018 года приставы планируют не пустить за границу 2,3 миллиона должников.
Комментарии130
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными570
Жена Башарова объявила о «жутком диагнозе» сына14
Украинский военный «сдал» Сенцова147
Известного режиссера гонят из МХТ10
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж281
Видео
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Социология
01:18
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж
Личный счет Статьи
00:43
Взбесившиеся строители устроили побоище в СПб
Происшествия
03:43
Известного режиссера гонят из МХТ
Общество
00:32
Жена Башарова объявила о «жутком диагнозе» сына
Шоу-бизнес
00:42
Авиапассажирка люто материлась на экипаж
Происшествия
03:14
Путевки россиян горят из-за ошибок приставов
Личный счет Путешествия
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
00:38
США конкретизировали угрозы в адрес Турции
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение