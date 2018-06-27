Путевки россиян горят из-за ошибок приставов

Life сообщает, что в списках невыездных из-за долгов россиян многие люди оказались по ошибке.

Издание рассказало историю жителя Татарстана , который задолжал 50 тысяч рублей алиментов, но выплатил всю сумму и в сентябре 2017 года собирался на отдых за рубеж.

Стоимость путевки составила 66 300 рублей без учета авиабилетов. Перед отъездом мужчина проверил информацию в базе приставов и не нашел там своего имени. Все ограничения с него сняли ещё в июле 2017 года. Однако в итоге его не пустили на борт самолета, так как в базе пограничников за ним до сих пор числился долг.

Житель Татарстана обратился в суд. В ходе процесса выяснилось, что пристав забыл вовремя направить в ФСБ документы о снятии запрета на выезд.

В похожую ситуацию попал житель Новгородской области . Он тоже погасил старый долг, но на самолет попасть не смог. Члены его семьи улетели, а мужчине пришлось вернуться домой и добиться, чтобы его имя убрали из списка невыездных. Как оказалось, информация не обновилась из-за «сбоя в компьютерах» ФСБ.

У жительницы Барнаула , собиравшейся лететь на Кипр , вообще не было долгов, но пограничники нашли у нее задолженность в 32 миллиона рублей. Позже выяснилось, что долг висел на полной тезке женщины.

Юристы советует россиянам проверять данные о себе на сайте ФСПП и заранее обращаться в службу, чтобы проверить информацию о старых погашенных долгах.

В 2017 году российские суды вынесли 3,4 миллиона постановлений, запрещающих россиянам-должникам покидать страну. Это на 50 процентов больше, чем в 2016-м. Россияне, потерявшие возможность отправиться за рубеж, задолжали в общей сложности 1,8 триллиона рублей за год. Летом 2018 года приставы планируют не пустить за границу 2,3 миллиона должников.