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Закон о льготной ипотеке пересмотрят
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Названа сумма ограничения платы наличными

Закон о льготной ипотеке пересмотрят 

Время бухгалтера 4 часа назад
По итогам июньской прямой линии с президентом в программе льготной ипотеки для многодетных семей нашли существенную ошибку. Гражданин из Иванова обратил внимание главы государства на то, что снижение ставки по ипотечным кредитам закреплено в постановлении правительства №1711 только для семей с двумя или тремя детьми, а если в семье появится четвертый ребенок, то под действие преференций семья уже не попадет.
Вчера на сайте Кремля появился список поручений правительству, первым пунктом в котором значилась поправка к условиям программы льготной ипотеки. До 15.07.2018 г. кабмин должен внести в законодательство поправку, согласно которой семьям с четвертым и последующими детьми выдадут кредит по низкой ставке или обеспечат реструктуризацию уже существующего целевого займа.
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