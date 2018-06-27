Закон о льготной ипотеке пересмотрят

По итогам июньской прямой линии с президентом в программе льготной ипотеки для многодетных семей нашли существенную ошибку. Гражданин из Иванова обратил внимание главы государства на то, что снижение ставки по ипотечным кредитам закреплено в постановлении правительства №1711 только для семей с двумя или тремя детьми, а если в семье появится четвертый ребенок, то под действие преференций семья уже не попадет.

Вчера на сайте Кремля появился список поручений правительству, первым пунктом в котором значилась поправка к условиям программы льготной ипотеки. До 15.07.2018 г. кабмин должен внести в законодательство поправку, согласно которой семьям с четвертым и последующими детьми выдадут кредит по низкой ставке или обеспечат реструктуризацию уже существующего целевого займа.