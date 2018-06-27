Россиянам дадут деньги на уплату нового налога

Федеральная налоговая служба может «мотивировать» легализовавшихся фрилансеров «налоговым капиталом на развитие», сообщил «Коммерсанту» ее глава.

По словам Михаила Мишустина, сейчас ведомство обсуждает возможность предоставления самозанятым россиянам, которые согласятся платить налоги, 10 тысяч рублей при регистрации в качестве «капитала на развитие».

Кроме того, ФНС может мотивировать и спрос на услуги фрилансеров, предоставив тем, кто покупает у них что-либо, налоговый вычет.

«Это 1,5% от размера покупки, до 10 тысяч рублей в год», — отметил Мишустин.

Также он подчеркнул, что если ранее легализация самозанятых граждан была лишь инициативой, то теперь наступило время «практического решения». В частности, ФНС предлагает ограничить максимальные доходы фрилансеров и виды работ, которые они могут выполнять, а также установить налоговую ставку для них в размере не более 6% от суммы продаж.