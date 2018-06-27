Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными

Банкир напомнил, что ранее в России уже обсуждали эту идею, а в некоторых странах Европы она уже реализована. Например, в Италии , где наличными можно оплатить лишь покупку дешевле одной тысячи евро.

«Мы к этому тоже придем», — убежден он.

По словам Озерова, это «вопрос времени», так как банковские карты и бесконтактные технологии в стране распространяются все шире. Тем не менее он уверен, что сейчас россияне еще не готовы к полному отказу от наличных.

Несколько лет назад в Госдуму был внесен, но не был ею принят законопроект об ограничении возможности расплачиваться наличными. В начале нынешнего года министр финансов России Антон Силуанов вновь озвучил эту инициативу, однако отметил, что она не будет реализована в ближайшие два года.

По мнению многих экономистов, ограничение использования наличных средств положительно сказывается на борьбе государств с отмыванием денег, заработанных преступным путем.