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Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
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Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными 

Рамблер 1 час назад
Россиянам ограничат возможность расплачиваться наличными, уверен предправления «Русфинанс банка» Сергей Озеров. Об этом рассказал РИА Новости.
Банкир напомнил, что ранее в России уже обсуждали эту идею, а в некоторых странах Европы она уже реализована. Например, в Италии, где наличными можно оплатить лишь покупку дешевле одной тысячи евро.
«Мы к этому тоже придем», — убежден он.
По словам Озерова, это «вопрос времени», так как банковские карты и бесконтактные технологии в стране распространяются все шире. Тем не менее он уверен, что сейчас россияне еще не готовы к полному отказу от наличных.
Несколько лет назад в Госдуму был внесен, но не был ею принят законопроект об ограничении возможности расплачиваться наличными. В начале нынешнего года министр финансов России Антон Силуанов вновь озвучил эту инициативу, однако отметил, что она не будет реализована в ближайшие два года.
По мнению многих экономистов, ограничение использования наличных средств положительно сказывается на борьбе государств с отмыванием денег, заработанных преступным путем.
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