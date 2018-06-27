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Оценены шансы россиян дожить до пенсии
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Эксперты оценили шансы россиян дожить до пенсии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Около 17,4 процента мужчин и 6,5 процента женщин могут не дожить до пенсионного возраста в течение предложенного правительством переходного периода. Такие расчеты представил Институт демографии Высшей школы экономики на основе данных базы Human Mortality Database и прогнозов Росстата. Данные публикует в среду, 27 июня, РБК.
Отмечается, что в этом случае вероятность дожития для мужчин составляет от 82 до 96 процентов, для женщин — от 93 до 99.
Как пояснили в ВШЭ, у ныне живущих потенциальных пенсионеров-мужчин шансы дожить до пенсии будут ежегодно снижаться. По оценкам, среди мужчин 1959 года рождения вероятность дожития до нового пенсионного возраста составляет 95,8 процента (61 год), среди родившихся в 1960 году — уже 91,7 (62 года), в 1961 году — 88,9 (63 года), в 1962 году — 85,6 (64 года).
Первыми в 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 года рождения. Для них показатель минимальный — только 82,6 процента, вероятно, доживут до нового пенсионного возраста. Для сравнения, сейчас цифра выше — 92-98 процентов мужчин 1959-1963 годов рождения достигают 60 лет, при которых становятся пенсионерами.
Что касается женщин, то для них прогноз лучше. Показатель дожития для них тоже будет падать от года в год, но в целом он выше, чем у мужчин.
Пенсионный возраст для мужчин будут постепенно поднимать до 2028 года, для женщин — до 2034. Ранее во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил необходимость пенсионной реформы.
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