Оценены шансы россиян дожить до пенсии

Эксперты оценили шансы россиян дожить до пенсии

Около 17,4 процента мужчин и 6,5 процента женщин могут не дожить до пенсионного возраста в течение предложенного правительством переходного периода. Такие расчеты представил Институт демографии Высшей школы экономики на основе данных базы Human Mortality Database и прогнозов Росстата . Данные публикует в среду, 27 июня, РБК.

Отмечается, что в этом случае вероятность дожития для мужчин составляет от 82 до 96 процентов, для женщин — от 93 до 99.

Как пояснили в ВШЭ, у ныне живущих потенциальных пенсионеров-мужчин шансы дожить до пенсии будут ежегодно снижаться. По оценкам, среди мужчин 1959 года рождения вероятность дожития до нового пенсионного возраста составляет 95,8 процента (61 год), среди родившихся в 1960 году — уже 91,7 (62 года), в 1961 году — 88,9 (63 года), в 1962 году — 85,6 (64 года).

Первыми в 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 года рождения. Для них показатель минимальный — только 82,6 процента, вероятно, доживут до нового пенсионного возраста. Для сравнения, сейчас цифра выше — 92-98 процентов мужчин 1959-1963 годов рождения достигают 60 лет, при которых становятся пенсионерами.

Что касается женщин, то для них прогноз лучше. Показатель дожития для них тоже будет падать от года в год, но в целом он выше, чем у мужчин.