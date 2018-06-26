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Медведев: возраст не может быть причиной для увольнения
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Медведев: возраст не может быть причиной для увольнения 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Не потерять ни одного профессионала, приложить усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте была работа. Такие задачи ставит перед собой правительство Дмитрия Медведева при проведении в России пенсионной реформы.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена", — подчеркнул премьер-министр Медведев на совещании о мерах по развитию экономики и социальной сферы в резиденции главы правительства в подмосковных Горках.
Дмитрий Медведев поручил Роструду тщательно следить за подобными процессами и прошу максимально внимательно ко всем этим вопросам относиться, сообщает РИА Новости.
Правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа должна стартовать в 2019 года. При этом пенсионный возраст будет повышаться поэтапно. Белый дом уже внес пакет документов на обсуждение в Государственную думу. Осенью законопроект должен пройти в Думе три чтения, заявил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков.
Изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан, подчеркнул на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Силуанов заверил, что все полученные от реализации пенсионного законопроекта деньги пойдут на социальные расходы, на повышение пенсий, развитие здравоохранения, образование, подготовку квалифицированных кадров.
С 2024 года, добавляет глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету ежегодно триллион рублей.
Решение о повышении пенсионного возраста назрело, подчеркнул президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков. Это связано с принципиально изменившейся демографической ситуацией, а также с возрастной структурой российской населения.
Предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня, считает глава Сбербанка Герман Греф.
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