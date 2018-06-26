Медведев: Необходимо заняться вопросом переобучения старшего поколения

Проводя пенсионную реформу, правительство старается максимально учитывать интересы всех, кто участвует в пенсионной системе, заверил глава кабмина во вторник на совещании о мерах по развитию экономики и социальной сферы. «И, конечно, самих работников, и их работодателей, и интересы государства в целом», добавил он.

Напомним, что со следующего года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. В результате возраст выхода на пенсию для мужчин достигнет 65 лет к 2028 году и 63 лет у женщин к 2034 году. «Целью этих изменений является достижение ситуации, когда дополнительные ресурсы можно будет направить на увеличение пенсий и обеспечить долгосрочную сбалансированность пенсионной системы», — еще раз разъяснил премьер решение властей.

"Нам очень важно не потерять ни одного профессионала, приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу, — потметил Медведев. — Еще раз хочу подчеркнуть, что возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена".

Реформа пенсионного законодательства требует от государства заняться вопросами переобучения старшего поколения. «Цифровые технологии серьезно меняют рынок труда. Это, кстати, сказывается на всех, не только на людях в зрелом возрасте. Некоторые профессии уходят, появляются новые профессии. Нужно организовать обучающие программы, которые позволят людям освоить востребованные или совсем новые специальности», — считает глава кабинета министров.