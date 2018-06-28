Россияне захотели работать четыре дня в неделю

Россияне хотят работать четыре дня в неделю

Россияне предпочли бы работать не более четырех дней в неделю, свидетельствуют результаты опроса Superjob.

Специалисты портала по поиску работы в течение четырех дней опросили полторы тысячи экономически активных совершеннолетних россиян, работающих пять дней в неделю в 302 населенных пунктах страны.

76% из них выразили уверенность, что сумели бы выполнить тот же объем работы, что делают за пять дней, и за четыре. Среди мужчин положительно на этот вопрос ответили 74%, среди женщин — 79%, среди тех, кто моложе 24 лет — 82%, среди тех, кому от 25 до 34 — 81%, среди тех, кому 35-44 — 77%, а среди тех, кому от 45 и более — уже лишь 68%.

Лишь 13% россиян не согласились с утверждением, что им было бы достаточно четырех дней на ту работу, что они выполняют в течение пяти. Кроме того, 11% опрошенных затруднились ответить на вопрос.