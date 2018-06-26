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26 июня. Главное за минуту: россияне подают в суд на антиколлекторов, рождаемость увеличат с помощью ипотеки под 6%
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26 июня. Главное за минуту: россияне подают в суд на антиколлекторов, рождаемость увеличат с помощью ипотеки под 6% 

Банки.ру 9 часов назад
• Должники стали активно обращаться в суды и выигрывать иски против так называемых антиколлекторов, предлагающих погасить долг или исправить кредитную историю за часть суммы долга. Финансовая грамотность населения потихоньку растет: россияне начинают понимать, что им предлагают несуществующие услуги «избавление от долга» или «удаление долга из кредитной истории» и судятся с мошенниками, которым доверились раньше.
• Президент России Владимир Путин поручил обеспечить ставку по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми на уровне 6% годовых. Это одно из поручений по итогам его «Прямой линии». До сих пор эта льготная ставка действовала только для семей с двумя или тремя детьми.
Минфин обещает внести в правительство концепцию индивидуального пенсионного капитала в 2018 году. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Индивидуальный пенсионный капитал в идеале должен помочь миллионам россиян накопить деньги на пенсию после повышения пенсионного возраста. Минфин даже предлагает ввести льготы для тех, кто решится копить на пенсию в России
• Футбольные болельщики из Мексики и Бразилии берут займы на неотложные нужды, находясь в России. За первую неделю чемпионата мира займы взяли около 100 клиентов из Бразилии и более 70 — из Мексики. Правда, занимают они не у российских МФО, а у своих через мобильные приложения или личный кабинет на сайтах местных МФО. А то чемпионат мира закончится 14 июля — и ищи потом этих заемщиков…
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