Власти не хотят поднимать пособие по безработице

Минтруд сомневается в необходимости повышать пособие по безработице до МРОТ

Минтруд РФ сомневается в необходимости повышать пособие по безработице до МРОТ, поскольку в некоторых районах России такие выплаты будут сопоставимы со средним заработком и фактически лишат население стимулов к трудоустройству, заявил РИА Новости первый заместитель министра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко

Во вторник глава РСПП Александр Шохин заявил, что бизнес считает необходимым повысить пособие по безработице в России как минимум до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"В размере МРОТ — это, может быть, и многовато, потому что во многих областях, тем более в сельской местности, это сопоставимо со средним заработком. То есть человек может ничего не делать и получать это пособие. Это будет совсем дестимулирующая мера. Поэтому с размером нужно быть аккуратнее", — заявил Вовченко.

При этом он напомнил, что размер максимальных пособий в России не повышался с 2010 года. "Уже прошло восемь лет. И тогда он был повышен решением президента в кризисное время, повысили сразу в 1,5 раза. И это позволило людям сделать небольшую передышку, потому что увольнения были массовыми в первый год кризиса. Конечно, это помогло. Мы не говорим, что у нас сейчас кризис большой, однако размер пособий по безработице должен быть достойным", — подчеркнул замминистра.

Он отметил, что оптимальным считает страхование от безработицы. "Это переход на какие-то страховые основы защиты от безработицы, страхование от безработицы за счет отчислений из фонда оплаты труда в некий фонд занятости, как это было когда-то. Соответственно, если человек является застрахованным на определенную сумму, он может получать пособие не просто так виртуально установленного уровня, а именно в каком-то соотношении к утраченному заработку. Независимо от того, МРОТ это или нет", — заявил замминистра, отметив, что это стабильный механизм.

Собеседник агентства также напомнил, что Минтруд готовит законопроект об изменении критериев и сроков предоставления пособия по безработице, что также должно повлиять на размер выплат.

"Мы в законопроекте не столько пособия касаемся, сколько условий признания безработным, касаемся также длительности получения этого пособия, там очень много мер", — добавил замминистра.

Вовченко затруднился обозначить сроки, когда законопроект может быть внесен в правительство.

Согласно постановлению правительства, максимальная величина пособия по безработице на 2018 год установлена в размере 4,9 тысячи рублей, минимальная — 850 рублей. Что касается МРОТ, он с 1 мая был увеличен до прожиточного минимума и сейчас составляет 11 163 рубля.