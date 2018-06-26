Путин поручил помочь многодетным семьям и обманутым дольщикам

Поправки коснутся семей с четырьмя и более детьми, говорится на сайте Кремля. Поручение должно быть исполнено до 15 июля 2018 года.

В ходе «Прямой линии» 7 июня к Путину обратился глава семьи из города Иваново — он пожаловался на то, что программа субсидирования ипотечной ставки в нынешнем виде распространяется только на семьи, где родился третий ребенок, и не относится к семьям с четвертым и последующим детьми.

Программу «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» приняли в конце прошлого года, семьи, где родился второй или третий ребенок, могут получить ипотеку под 6% годовых.

Также Путин поручил правительству при участии «ДОМ.РФ» принять исчерпывающие меры по завершению возведения проблемных домов. Власти должны обеспечить постоянный мониторинг строительства зданий, в которые вложились дольщики, и к 1 сентября предоставить первый доклад, а затем — раз в полгода.

Во время «Прямой линии» Путин, отвечая на вопрос обманутых дольщиков, подчеркнул, что Россия должна выйти на цивилизованные способы строительства жилья, без привлечения средств граждан.

С июля 2019 года договоры долевого участия в прежнем виде заключаться не будут: застройщики смогут привлекать деньги граждан только с помощью специальных счетов в банках — эскроу-счетов. Девелопер получит кредит от банка, а деньги дольщиков будут храниться на счете до завершения строительства. Воспользоваться этими средствами застройщик сможет только после того, как передаст ключи от квартир покупателям.