Ещё
Путин поручил помочь многодетным семьям и обманутым дольщикам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поручил помочь многодетным семьям и обманутым дольщикам 

Вести.Ru 26 июня 2018
Фото: Вести.Ru
Поправки коснутся семей с четырьмя и более детьми, говорится на сайте Кремля. Поручение должно быть исполнено до 15 июля 2018 года.
В ходе «Прямой линии» 7 июня к Путину обратился глава семьи из города Иваново — он пожаловался на то, что программа субсидирования ипотечной ставки в нынешнем виде распространяется только на семьи, где родился третий ребенок, и не относится к семьям с четвертым и последующим детьми.
Программу «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» приняли в конце прошлого года, семьи, где родился второй или третий ребенок, могут получить ипотеку под 6% годовых.
Также Путин поручил правительству при участии «ДОМ.РФ» принять исчерпывающие меры по завершению возведения проблемных домов. Власти должны обеспечить постоянный мониторинг строительства зданий, в которые вложились дольщики, и к 1 сентября предоставить первый доклад, а затем — раз в полгода.
Во время «Прямой линии» Путин, отвечая на вопрос обманутых дольщиков, подчеркнул, что Россия должна выйти на цивилизованные способы строительства жилья, без привлечения средств граждан.
С июля 2019 года договоры долевого участия в прежнем виде заключаться не будут: застройщики смогут привлекать деньги граждан только с помощью специальных счетов в банках — эскроу-счетов. Девелопер получит кредит от банка, а деньги дольщиков будут храниться на счете до завершения строительства. Воспользоваться этими средствами застройщик сможет только после того, как передаст ключи от квартир покупателям.
Вести.Ru: последние новости
Банки смогут блокировать карты, заподозрив кражу Пенсии обгонят инфляцию: Антон Силуанов спрогнозировал итоги роста НДС ФНС хочет выдавать легальным самозанятым по 10 тыс.
Комментарии  Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарифы ЖКХ повысят с 1 июля464
Пока вы спали: Украинцы атаковали россиянку49
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД153
Пора наживаться на соседях48
Россию призвали взять ответственность за MH17633
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
00:41
Появилось видео взрыва на немецком фрегате
Армия
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
02:50
Самолет упал на дом в Мумбаи
Происшествия
00:41
Цуркан предъявили обвинение
Происшествия
08:34
Как мигранты загнали канцлера в угол
В мире Европа
01:01
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД
Армия Ближний Восток
05:12
Депутаты обвинили друг друга в «сдаче Крыма»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение