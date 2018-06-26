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Путин поручил обеспечить ставку 6% по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми
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Путин поручил обеспечить ставку 6% по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми 

ТАСС 9 часов назад
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести изменения в законодательство РФ, чтобы обеспечить ставку по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми на уровне 6% годовых. Соответствующий пункт содержится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам «Прямой линии» от 7 июня.
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих субсидирование до уровня 6% годовых процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), выданным российскими кредитными организациями и акционерным обществом «ДОМ.РФ» на приобретение (строительство) жилых помещений семьям, в которых родился четвертый или последующий ребенок, либо на рефинансирование ранее выданных таких кредитов (займов)", — говорится в документе.
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