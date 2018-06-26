Почти 750 молодых семей на Ставрополье получили субсидии на жилье

С начала года на Ставрополье было выделено 516 миллионов рублей в качестве субсидий на покупку жилья для почти 750 молодых семей. До конца года помощь от краевых властей получит еще почти тысяча семей.

«Субсидии на приобретение жилья получат свыше 1700 семей. На сегодняшний день 516 миллионов рублей уже распределено для решения жилищной проблемы 743 молодой семьи. Ведется подбор жилья и оформление необходимых документов. Работа продолжается», — передаются слова министра строительства и архитектуры края Алексея Когарлыцкого на сайте губернатора края.

Всего на обеспечение жильем молодых семей в бюджете региона предусмотрено 1,055 миллиарда рублей.