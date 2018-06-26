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В Чехии ипотека для молодых семей стала доступна по ставке 1% годовых
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В Чехии ипотека для молодых семей стала доступна по ставке 1% годовых 

Единый реестр застройщиков 2 часа назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Новая правительственная инициатива по субсидированию покупки жилья предлагает цену за ипотечный кредит в 2,5 раза меньше среднего по стране. Фото: www.braundom.ru На минувшей неделе правительство Чехии одобрило программу льготного ипотечного кредитования для молодых семей — «Жилье молодым» (Bydlení mladých), сообщает ресурс ЛюдиИпотеки.рф. Разработчик программы — Министерство регионального развития Чешской Республики (ЧР) — предусмотрело ставку по ипотеке всего в 1%. Срок кредитования — 20 лет, в некоторых случаях (инвалидность или тяжелая болезнь, к примеру) может быть увеличен до 25 лет. Причем ставка не будет меняться в течение всего срока кредитования. По таким условиям заявители смогут получить: • на покупку или строительство дома — 2 млн крон (5,7 млн руб.); • на приобретение квартиры — 1,2 млн крон (3,4 млн руб.), но не более 80% от стоимости жилья; • на реконструкцию уже имеющегося жилья — не более 300 тысяч крон (850 тыс. руб.). В последнем случае срок кредитования ограничен десятью годами. Для сравнения, средняя по рынку ипотечная ставка в ЧР — 2,51%. Причем прогнозируется ее дальнейший рост. Нюансы программы: • за каждого рожденного или усыновленного ребенка от основного долга будет вычитаться по 30 тыс. крон; • льготная ипотека не распространяется на недвижимость в Праге; • потенциальные участники программы — пары состоящие в официальном браке, где возраст хотя бы одного из супругов младше 36 лет; • потенциальные участники программы — пары не состоящие в официальном браке при условии: оба партнера должны быть младше 36 лет, проживать вместе и воспитывать ребенка в возрасте до 15 лет. Вести программу поручат Государственному фонду развития жилья. Он начнет принимать заявки 15 августа. Срок их рассмотрения составит 30 дней. В России государство также не оставляет без внимания решение жилищного вопроса для молодых семей. Но льготные процентные ставки здесь существенно отличаются от чешских, впрочем, как и рыночные. Фото: www.krupenino.com
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