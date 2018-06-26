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ПФР: Материнский капитал на повседневные нужды
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ПФР: Материнский капитал на повседневные нужды 

Префектура САО города Москвы 4 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
ГУ ПФР №5 напоминает, что с начала года Клиентские службы управления и МФЦ ведут прием заявлений от семей на ежемесячную выплату из средств материнского капитала
Более 40 семей из САО г. Москвы и подмосковных городов Химки и Долгопрудный подали заявления на ежемесячную выплату из материнского капитала.
В целом же по г. Москве и Московской области за период с начала года по настоящее время поступило более 820 заявлений.
— Как известно, говорит начальник ГУ ПФР №5 Александр Акименко, выплата полагается семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Также в этих семьях на каждого члена семьи не должен превышать 1,5-кратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего года. Причем, мамы могут подавать сразу два заявления: на получение сертификата и на установление выплаты.
По словам А. Акименко в Москве размер ежемесячной выплаты семье (прожиточный минимум ребенка в субъекте РФ) составляет 14 252 рубля. В Московской области — 11 522 рубля. При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. Не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
— Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка, напомнил А. Акименко. — Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена со дня даты рождения ребенка с учетом всех месяцев до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. На рассмотрение заявления и вынесение решения органами Пенсионного фонда РФ отводится один месяц.
Он также отметил, что выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, но первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.
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