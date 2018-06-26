Президент поручил изменить условия «детской ипотеки»

По итогам недавней Прямой линии президент поручил Правительству внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие субсидирование до 6% годовых по ипотечным кредитам, выданным семьям, в которых родился четвёртый или последующий ребёнок.

Об этом говорится в «Перечне поручений по итогам Прямой линии», опубликованном на официальном сайте президента.

Напомним: ранее президент выступал с инициативой субсидирования ставок выступил в ноябре 2017 года. Вскоре премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий банкам на возмещение недополученных доходов. Минфин отобрал 46 банков для участия в программе. Предполагается, что сумма жилищных кредитов по программе составит до 600 млрд рублей. Первый кредит в рамках «детской ипотеки» был выдан уже в январе.

«Детская ипотека» (или «семейная») — обиходное название программы государственного субсидирования ипотеки для семей, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок. В первом случае ставка по кредиту будет составлять 6% в течение 3 лет, во втором — 5 лет. Подробнее ЗДЕСЬ.