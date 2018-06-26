Ещё
Президент поручил изменить условия «детской ипотеки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент поручил изменить условия «детской ипотеки» 

АСН-Инфо 4 часа назад
Фото: АСН-Инфо
По итогам недавней Прямой линии президент поручил Правительству внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие субсидирование до 6% годовых по ипотечным кредитам, выданным семьям, в которых родился четвёртый или последующий ребёнок.
Об этом говорится в «Перечне поручений по итогам Прямой линии», опубликованном на официальном сайте президента.
Напомним: ранее президент выступал с инициативой субсидирования ставок выступил в ноябре 2017 года. Вскоре премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий банкам на возмещение недополученных доходов. Минфин отобрал 46 банков для участия в программе. Предполагается, что сумма жилищных кредитов по программе составит до 600 млрд рублей. Первый кредит в рамках «детской ипотеки» был выдан уже в январе.
«Детская ипотека» (или «семейная») — обиходное название программы государственного субсидирования ипотеки для семей, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок. В первом случае ставка по кредиту будет составлять 6% в течение 3 лет, во втором — 5 лет. Подробнее ЗДЕСЬ.
АСН-Инфо: последние новости
23% ипотечных заемщиков в РФ сожалеют о том, что взяли кредит ВТБ предлагает снизить расходы, связанные с введением эскроу-счетов для дольщиков УФАС разберется с повышением Сбербанком комиссии за оплату ЖКУ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США послали мощный сигнал России157
Первый канал отреагировал на мат Шейнина272
Сын Дементьева с женой покончили с собой46
Ведущий выругался матом на Первом канале405
Турция жестко осадила США43
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире Статьи
01:10
США послали мощный сигнал России
Армия Статьи
00:31
В небе над Забайкальем повисло «НЛО»
Наука и техника
04:44
Вредоносные санкции: страдают рубль и европейский бизнес
Экономика Статьи
03:00
У американцев появился новый «ночной кошмар»
Оружие Азия
00:17
Ведущий выругался матом на Первом канале
Шоу-бизнес Общество
01:12
Борисова осталась без квартиры в Москве
Шоу-бизнес
01:18
Медведев объяснил повышение пенсионного возраста
Экономика
00:55
Москалькова дала обещание морякам «Норда»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение