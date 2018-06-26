В АРБ обрадовались субсидиям на ипотеку многодетных семей

Гарегин Тосунян объяснил НСН, как отразится эта инициатива на банковском рынке.

По итогам «Прямой линии» Владимир Путин поручил правительству до 15 июля внести поправки в закон по ипотеке, чтобы обеспечить многодетным семьям с четырьмя и более детьми субсидирование ставки ипотеки до уровня 6%, а также рефинансирование ранее выданных займов по такой ставке. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объяснил НСН, как отразится эта инициатива на банковском рынке.

«Для банков это вполне привлекательно, потому что для банков развивать ипотеку в том числе для многодетных семей, если государство готово субсидировать, — это стимул развития рынка. Здесь президентская задача развивать и поддерживать многодетные семьи, но это делается не за счет банков, а развивая кредитование, что банкам только на руку. Вопрос в том, насколько бюджет в состоянии это финансировать. Раз поручение дано, средства всегда можно будет найти на такую программу. Так что я лично приветствую такое поручение», — сказал он.

Напомним, «Прямая линия» с президентом состоялась 7 июня. Путин за 4 часа 20 минут ответил на 79 вопросов россиян.