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Тарифы ЖКХ повысят с 1 июля
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Тарифы ЖКХ повысят с 1 июля 

Рамблер 1 час назад
Санкт-Петербург и Якутия станут «лидерами» по росту ЖКХ-расценок, сообщила «Российской газете» исполнительный директор «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ».
По словам Светланы Разворотневой, среднее увеличение тарифов на услуги ЖКХ, которое происходит в России 1 июля, составит 4%, однако в некоторых регионах рост будет «опережающим», а больше всего — в Санкт-Петербурге и Якутии.
«Также в лидерах Башкортостан, Кемеровская область, Нижегородская, Кировская», — отметила она.
Самый низкий рост, по словам Разворотневой, ждет Северный Кавказ. Однако она отметила, что «собираемость» платежей там составляет лишь 70%, а в Северной Осетии и вовсе 20%, тогда как средняя по России — 90%.
Разницу в степени роста тарифов Разворотнева объяснила тем, федеральные власти устанавливают лишь «коридор» тарифного роста, тогда как «конкретные» расценки — региональные. Кроме того, органы местного самоуправления имеют право вводить надбавки.
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