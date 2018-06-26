Ещё
Многодетные южноуральцы смогут получить деньги вместо земельных участков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Многодетные южноуральцы смогут получить деньги вместо земельных участков 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Семьи малоимущих многодетных южноуральцев смогут вместо земельных участков получать компенсацию деньгами, соответствующий проект ожидает одобрения депутатов законодательного собрания области, сообщапют в пресс-службе главы региона.
Уточняется, что выдача компенсаций начнётся уже в 2018 году, на эти цели в региональном бюджете заложено чуть более 88 млн рублей. При этом право на выплату получат семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, а размер суммы будет зависеть от средней кадастровой стоимости земельного участка площадью 0,13 га и составит в среднем 250 тысяч рублей. Деньги можно будет потратить только на покупку жилья или погашения ипотеки.
Отметим, что южноуральские многодетные семьи периодически жалуются на непригодность выделенных им земельных участков. Так, в Саткинском районе в прокуратуру обратились более 20 семей.
АиФ: последние новости
Челябинку обязали вернуть материнский капитал из-за покупки ветхого жилья Челябинец выиграл в лотерею 170 миллионов рублей Больницы Южного Урала станут получать больше денег от государства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США послали мощный сигнал России160
Первый канал отреагировал на мат Шейнина277
Сын Дементьева с женой покончили с собой46
Ведущий выругался матом на Первом канале406
Турция жестко осадила США43
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире Статьи
01:10
США послали мощный сигнал России
Армия Статьи
00:31
В небе над Забайкальем повисло «НЛО»
Наука и техника
04:44
Вредоносные санкции: страдают рубль и европейский бизнес
Экономика Статьи
03:00
У американцев появился новый «ночной кошмар»
Оружие Азия
00:17
Ведущий выругался матом на Первом канале
Шоу-бизнес Общество
01:12
Борисова осталась без квартиры в Москве
Шоу-бизнес
01:18
Медведев объяснил повышение пенсионного возраста
Экономика
00:55
Москалькова дала обещание морякам «Норда»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение