Многодетные южноуральцы смогут получить деньги вместо земельных участков 

Семьи малоимущих многодетных южноуральцев смогут вместо земельных участков получать компенсацию деньгами, соответствующий проект ожидает одобрения депутатов законодательного собрания области, сообщапют в пресс-службе главы региона.
Уточняется, что выдача компенсаций начнётся уже в 2018 году, на эти цели в региональном бюджете заложено чуть более 88 млн рублей. При этом право на выплату получат семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, а размер суммы будет зависеть от средней кадастровой стоимости земельного участка площадью 0,13 га и составит в среднем 250 тысяч рублей. Деньги можно будет потратить только на покупку жилья или погашения ипотеки.
Отметим, что южноуральские многодетные семьи периодически жалуются на непригодность выделенных им земельных участков. Так, в Саткинском районе в прокуратуру обратились более 20 семей.