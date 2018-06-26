Многодетные южноуральцы смогут получить деньги вместо земельных участков

Семьи малоимущих многодетных южноуральцев смогут вместо земельных участков получать компенсацию деньгами, соответствующий проект ожидает одобрения депутатов законодательного собрания области, сообщапют в пресс-службе главы региона.

Уточняется, что выдача компенсаций начнётся уже в 2018 году, на эти цели в региональном бюджете заложено чуть более 88 млн рублей. При этом право на выплату получат семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, а размер суммы будет зависеть от средней кадастровой стоимости земельного участка площадью 0,13 га и составит в среднем 250 тысяч рублей. Деньги можно будет потратить только на покупку жилья или погашения ипотеки.