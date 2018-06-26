Правительство России придумало, как защитить людей предпенсионного возраста от безработицы

Пенсионная реформа пройдет безболезненно для граждан. Правительство пообещало, что возраст не будет причиной для увольнения.

Повышение пенсионного возраста не должно стать причиной для дискриминации пожилых людей при трудоустройстве. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев . Для адаптации людей старшего возраста к новым условиям он предложил запустить программы переобучения.

По словам премьера, во время проведения реформы нужно приложить усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте была работа. Возраст ни в коем случае не должен быть причиной увольнения людей, сообщает ТАСС

— Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена, — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Известно, что при изменении пенсионной системы кабинет министров постарается максимально учесть интересы работников, работодателей и государства в целом.