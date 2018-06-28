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Кабмин прислушается к «Единой России» при апгрейде пенсионной системы
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Кабмин прислушается к «Единой России» при апгрейде пенсионной системы 

Ридус 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Члены Совета руководителей фракций «Единой России» озвучили свои предложения по улучшению пенсионной системы в ходе расширенного заседания с членами правительства РФ.
Руководствуясь целью повышения материального обеспечения пенсионеров, участники заседания предложили конкретные изменения в текущую пенсионную систему, а также детальный алгоритм реализации пакета законопроектов, внесенного кабмином на рассмотрение Госдумы.
По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, назрела необходимость предложенных изменений, главная цель которых — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, а также обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции.
Медведев распорядился, чтобы сформулированные на дискуссионных площадках с единороссами предложения по улучшению пенсионной системы были проработаны совместно с кабмином.
В том числе это касается сопутствующих мер, направленных на социальное развитие, заботу о здоровье граждан и стимулирование демографического роста, добавил Медведев.
Премьер также поручил Минтруду и Минфину совместно разработать меры по содействию занятости на рынке труда граждан предпенсионного возраста, в том числе таких как повышение квалификации граждан предпенсионного возраста и внедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости с гражданами предпенсионного возраста.
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