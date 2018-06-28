Кабмин прислушается к «Единой России» при апгрейде пенсионной системы

Члены Совета руководителей фракций «Единой России» озвучили свои предложения по улучшению пенсионной системы в ходе расширенного заседания с членами правительства РФ

Руководствуясь целью повышения материального обеспечения пенсионеров, участники заседания предложили конкретные изменения в текущую пенсионную систему, а также детальный алгоритм реализации пакета законопроектов, внесенного кабмином на рассмотрение Госдумы

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, назрела необходимость предложенных изменений, главная цель которых — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, а также обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции.

Медведев распорядился, чтобы сформулированные на дискуссионных площадках с единороссами предложения по улучшению пенсионной системы были проработаны совместно с кабмином.

В том числе это касается сопутствующих мер, направленных на социальное развитие, заботу о здоровье граждан и стимулирование демографического роста, добавил Медведев.