Студенты объявили войну пенсионерам

На рынке вакансий назревает конфликт: не исключено, что старики в скором времени будут всеми силами пытаться остаться на работе, а молодые — занять их место.

Современный рынок вакансий — сформированная и единая система, которой пользуются абсолютно все: от молодых и неопытных подростков до менеджеров высшего эшелона. И то, что на протяжении многих лет пенсионная система не менялась, все смогло сформироваться так, что в целом к своим 55–60 годам люди спокойно могли выйти на пенсию, заработав свой определенный стаж, а молодые люди начать работать на соответствующей должности.

Что же произошло сейчас? Люди готовились выйти на пенсию, но им неожиданно объявили, что придётся подождать ещё несколько лет. И, несмотря на многочисленные протесты и подписанные не одним миллионом человек петиции, сложившаяся ситуация не изменится. Значит, придётся мириться с реалиями.

Неожиданно всё начинает идти по другому вектору развития. Люди, которые готовились выйти на пенсию сейчас, должны подождать еще пять-восемь лет, а значит, придётся работать дольше на своих рабочих местах. А многие молодые, собирающиеся искать подходящую работу, не смогут этого сделать — рабочие места будут всё еще заняты «старичками».

Тут и кроется главная проблема. Молодёжи сейчас совсем не до пенсий. И дело не в том, что все обеспечены пенсией или работой, а в том, что пенсионная система так часто менялась, что тем, кому до неё далеко, сейчас ещё меньше верят в её возможность и достижимость. Многие сильно сомневаются, что будут получать хоть сколько-нибудь значимую пенсию, поэтому стараются заработать здесь и сейчас. Но как это сделать, когда места будут ещё заняты?

Исходя из новой пенсионной реформы, выход нынешнего поколения на пенсию не будет обеспечен таким же уровнем поддержки, какой есть сейчас. И у молодых — всего два пути: идти на ту работу, которая не соответствует профилю, образованию, требованиям, либо пытаться всеми силами согнать с насиженных мест представителей старшего поколения. И тем, и другим нужна работа. В такой ситуации роста напряжённости не миновать.

Мало того, что всё это может привести к конфликту поколений, так ещё возможен дефицит на рынке вакансий. Постепенно будет создаваться огромная «дыра», которую уже будет нечем залатать.

Пожилым людям придётся работать ещё дольше, пытаясь дожить до пенсии, а молодёжь пойдет на должности, которые совершенно не свойственны возрасту. Создастся многолетняя пропасть из дефицитных вакансий и рабочих мест, которые всё ещё будут заняты людьми преклонного возраста.

Естественно, что в правительстве будут говорить, что подобной ситуации в стране быть не может, так как все меры, принимаемые в области пенсионной системы, внедряются постепенно и не радикально. Но мы видим, как всё происходит. Если под «шумок» Чемпионата мира по футболу смогли принять и утвердить новую реформу, то смогут сделать и много чего ещё. Наверняка часть предстоящих реформ в России не раз придётся менять на ходу, но в любом случае, к улучшению жизни населения они не приведут. Молодые люди, естественно, это понимают и не собираются сидеть сложа руки.

По официальной статистике, средняя официальная зарплата по стране составляет 36 тыс. рублей, а средняя пенсия в 2018 году — 14,4 тыс. При этом на одного пенсионера приходится 1,5 рабочих человека со ставкой взносов, которая пока составляет 22%. Но из-за того, что пенсионный возраст повысили и уже говорят о повышении ставок, многие молодые просто уйдут в теневой сектор. Они не будут получать официальную зарплату со всеми задекларированными отчислениями в пенсионный фонд, что изменит сложившиеся показатели пенсий не в сторону увеличения.

В итоге, если ситуация не изменится, нарастающие противоречия приведут к расколу в обществе. Как снежный ком произойдет разбалансировка бюджета, падение экономических показателей и повышение уровня безработицы.