Приморье ждет прорыв в сфере ипотечного кредитования

Руководство края делает очередные шаги по улучшению условий жизни населения в Приморье и созданию привлекательных условий для приобретения здесь собственного жилья. О том, какие позитивные изменения ждут регион и когда приморцы смогут решить «жилищный вопрос», «К» рассказал Роман Чернявский, генеральный директор АО «Корпорация развития жилищного строительства» (КРЖС).

— Роман Владимирович, какие основные задачи решает возглавляемая вами организация?

— «Корпорация» была учреждена администрацией Приморского края 15 лет назад и является региональным оператором АО «ДОМ.РФ» (ранее — АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» ), созданного при Правительстве РФ . Организация активно развивает ипотечное кредитование на территории региона, в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 гг., предоставляя ипотечные займы жителям Приморского края на приобретение жилья и рефинансируя действующие ипотечные займы (кредиты) на выгодных условиях, а также повышая финансовую грамотность населения. Помимо этого, «Корпорация» сопровождает социальные проекты, реализуемые администрацией Приморского края: «Квартира молодой семье», «Жилье для российской семьи».

Каждый житель края из любого населенного пункта может подать заявку в «Корпорацию» для оформления ипотечного займа, в том числе и дистанционно. КРЖС оказывает целый комплекс услуг: помимо оформления и рефинансирования ипотеки, специалисты помогают заемщикам с выбором квартиры в новостройке, страховой компании с оптимальными страховыми взносами, предоставляют возможность выездной регистрации. Предлагается широкая линейка ипотечных программ, в том числе с социальной направленностью. Например, «Семейная ипотека с господдержкой», «Военная ипотека».

В нашей команде работают опытные специалисты, которые подберут ипотечную программу исходя из индивидуальных потребностей клиента, выберут удобное время проведения сделки, самостоятельно подготовят все необходимые документы. «Корпорация» также предлагает дополнительные услуги по оформлению документов, необходимых для проведения сделки купли-продажи недвижимости без привлечения заемных средств.

— Вы планируете небывалое снижение ставки по ипотеке до 5,5% на фоне предлагаемых банками 11%. Кто сможет воспользоваться этим предложением?

— Нисколько не преувеличу, если назову разработанную нами программу настоящим прорывом в сфере ипотечного кредитования. Инициатором снижения ставок стал врио губернатора Андрей Тарасенко , который весной этого года на одном из совещаний поднял вопрос о том, что ипотека в Приморье должна быть доступна и процентная ставка должна быть снижена. Руководитель края подчеркнул важность создания условий, позволяющих необходимым краю специалистам — медикам, педагогам — приобретать жилье, а значит, жить и работать в поселениях и городах Приморского края.

Наличие собственной недвижимости для многих является определяющим фактором при принятии решения о переезде/отъезде. В результате данного поручения была разработана долгосрочная краевая программа «Доступная ипотека», благодаря которой определенная категория граждан получит возможность взять ипотечный заем под минимальную процентную ставку — от 5,5 до 6,25%, в зависимости от первоначального взноса и от типа приобретаемого жилья (строящееся или готовое жилье). Процентная ставка гарантированно не будет подниматься. В программе могут участвовать все застройщики, главное, чтобы этот дом был аккредитован «Корпорацией» и «ДОМ.РФ». При разработке программы мы опирались на опыт нескольких субъектов РФ , которые успешно запустили подобные программы, но с не с такой низкой ставкой.

Сейчас программа проходит все необходимые этапы согласования в профильных департаментах края, и мы рассчитываем, что уже к концу года 300–500 приморцев смогут получить ипотеку на выгодных условиях.

— Откуда взялась именно такая цифра — 5,5%?

— Мы провели много расчетов и переговоров с «ДОМ.РФ», доказывали, что необходимо понизить ставку именно на три пункта, чтобы сделать ее действительно доступной для населения. Я уверен, что именно такая процентная ставка будет интересна гражданам региона.

— Сумма ипотеки в новой программе ограниченна?

— Будет градация процентной ставки в зависимости от суммы. Планируется, что те, кто получает кредит до 2,5 млн рублей, получат минимальную ставку — 5,5%. Поскольку в будущем будет расширяться перечень категорий, социальных групп населения, то уже сейчас мы прорабатываем другие критерии и ставки.

— Вы сказали, что программой сможет воспользоваться определенная категория населения. А как насчет других жителей Приморья?

— Бюджетники будут участвовать в программе на пилотной стадии. Мы должны запустить и «обкатать» проект, а затем уже добавлять и другие категории граждан. У нас есть полгода, чтобы проверить на практике, насколько программа эффективна. В конечном итоге наша задача — улучшить качество жизни на всей территории Приморского края: застройщики должны строить качественное и надежное жилье, а мы, в свою очередь, должны выдавать доступные ипотечные займы, чтобы люди обустраивались, заводили семьи, радовались появлению детей и, следовательно, жили на территории Приморского края и никуда не уезжали. Цель номер один — сократить отток населения из Приморского края.

— На программе «Доступная ипотека» старания вашей компании предоставить приморцам выгодные условия ипотечного кредитования не заканчиваются?

— Да, действительно, мы делаем все возможное, чтобы люди уже сейчас могли приобрести собственное жилье на выгодных условиях в Приморском крае. Так, с 9 июня снизили на 0,25–0,5% ставки по действующей ипотечной линейке. Дополнительно отменили надбавку в размере 0,5% в случае подтверждения дохода по справке в произвольной форме. Теперь подтвердить свой доход клиент может и справкой 2-НДФЛ, и справкой по нашей форме без увеличения процентной ставки.

На приобретение строящегося жилья предоставляется ипотека от 8,5%, на приобретение недвижимости на вторичном рынке — от 9% и на целевой кредит под залог имеющегося в собственности жилья — от 9,25%. Также каждому клиенту доступна опция «Снизь свою ставку» — возможность оформить ипотечный заем с дисконтом от 0,5 до 3% к базовой процентной ставке.

— В связи со снижением процентных ставок возможно ли рефинансирование действующей ипотеки?

— Однозначно. И эта услуга уже очень востребована у жителей края. Вообще рефинансирование предполагает предоставление нового ипотечного займа на погашение действующего ипотечного кредита с изменением условий договора. В частности, снижение процентной ставки и возможность увеличения суммы кредита с использованием средств на ремонт, приобретение автотранспорта и другие нужды. В связи с этим к нам много обращений.

Рефинансировать действующий кредит (заем) можно в рамках нескольких программ. Так, с января 2018 г. запущена «Семейная ипотека с государственной поддержкой» для семей, у которых появляется второй или третий ребенок в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. Основное условие — приобретение квартиры у застройщика (как на этапе строительства, так и в уже сданном доме). Если большинство игроков на рынке предлагает кредит только на приобретение квартиры по данной программе, то мы рефинансируем кредиты, уже полученные на данные цели.

Если клиент не попадает под данные условия, то он может рефинансировать свой кредит под ставку от 8,75% годовых. Поскольку мы не кредитная организация, то данная ставка доступна каждому гражданину, а не только для «особой» категории. Такую ставку сегодня не предлагает никто. Причем, в отличие от большинства игроков, мы работаем как со своими клиентами, так и с клиентами других кредитных/некредитных организаций. Своих клиентов, желающих понизить процентную ставку, мы никуда не отправляем, не заставляем ждать месяцами решения — работаем с ними так же, как с любым клиентом, который пришел к нам впервые. Оперативно, в течение 2–3 дней, принимаем решение.

В ближайшее время мы планируем запустить рефинансирование в рамках «Военной ипотеки». В мае по инициативе КРЖС и при поддержке главы региона в краевое законодательство были внесены изменения (772-КЗ «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае). Теперь жители Приморья, купившие квартиры в строящихся или недавно введенных в эксплуатацию домах, могут рефинансировать действующие ипотечные кредиты (займы) без потери компенсации процентов. Люди приходят именно к нам, так как у нас сегодня одни из самых лучших и выгодных ипотечных продуктов.

— Как реагируют банки на ваши программы?

— Здоровая, правильная конкуренция всегда должна быть на рынке. Мы не коммерческая структура — у нас будет специфический, социально направленный продукт для людей, для которых очень важен минимальный ежемесячный платеж, чтобы человек чувствовал, что государство и край его поддерживают.

Татьяна ПОНОМАРЕНКО, фото автора

За любой консультацией в области ипотечного жилищного кредитования граждане могут обратиться по адресу: г. Владивосток, улица Прапорщика Комарова, 45а или заполнив форму на сайте www.кржс.рф. Время работы: с понедельника по пятницу c 9:00 до 18:00, в субботу — с 9:00 до 17:00, телефон: 8 (800) 250–72–10 (звонок по России бесплатный), 8 (423) 260–72–09.