Раскрыт размер будущих пенсий

Средняя пенсия в РФ к 2024 году вырастет до 20 тысяч рублей, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
"В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тысяч рублей", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия-1".
Министр труда и социальной зашиты Максим Топилин в интервью газете "Известия" заявил, что средний размер пенсий в РФ к концу текущего года составит 14,4 тысячи рублей, а в 2019 году вырастет до 15,4 тысячи рублей.
Власти РФ в настоящее время обсуждают планы постепенного повышения пенсионного возраста в России. По словам Силуанова, эта мера в приведет к повышению доходов действующих пенсионеров.