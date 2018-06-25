Раскрыт размер будущих пенсий

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Силуанов, рассказал какой будет средняя пенсия в 2024 году 

РИА Новости 26 минут назад
Средняя пенсия в РФ к 2024 году вырастет до 20 тысяч рублей, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
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"В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тысяч рублей", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия-1".
Министр труда и социальной зашиты Максим Топилин в интервью газете "Известия" заявил, что средний размер пенсий в РФ к концу текущего года составит 14,4 тысячи рублей, а в 2019 году вырастет до 15,4 тысячи рублей.
Власти РФ в настоящее время обсуждают планы постепенного повышения пенсионного возраста в России. По словам Силуанова, эта мера в приведет к повышению доходов действующих пенсионеров.
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