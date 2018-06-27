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Работающим пенсионерам отказали в повышении пенсии
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Работающим пенсионерам отказали в индексации 

Рамблер 4 часа назад
Первый вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство не будет индексировать пенсии работающих пенсионеров в рамках новой реформы. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Силуанова, власти «не считают целесообразной» такую индексацию. Он подчеркнул, что зарплаты работающих пенсионеров растут «более высокими темпами», чем предполагалось в прогнозах правительства.
Силуанов напомнил, что после выхода работающего пенсионера на пенсию, вся накопленная и не полученная им индексация будет учтена при окончательном расчете.
Ранее о повышении выплат работающим пенсионерам высказался премьер-министр Дмитрий Медведев. Он вспомнил свою бабушку и то, что в СССР работающие пенсионеры не получали дополнительных выплат. Премьер отметил, что в России они получают пенсии вне зависимости от размера зарплаты.
Медведев пояснил, что от индексации было решено отказаться, так как на нее «не хватало денег».
В 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда. В конце 2017 года в Госдуму внесли законопроект о возвращении индексации этих выплат.
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