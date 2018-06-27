Работающим пенсионерам отказали в повышении пенсии

Работающим пенсионерам отказали в индексации

Первый вице-премьер РФ , глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство не будет индексировать пенсии работающих пенсионеров в рамках новой реформы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Силуанова, власти «не считают целесообразной» такую индексацию. Он подчеркнул, что зарплаты работающих пенсионеров растут «более высокими темпами», чем предполагалось в прогнозах правительства.

Силуанов напомнил, что после выхода работающего пенсионера на пенсию, вся накопленная и не полученная им индексация будет учтена при окончательном расчете.

Ранее о повышении выплат работающим пенсионерам высказался премьер-министр Дмитрий Медведев . Он вспомнил свою бабушку и то, что в СССР работающие пенсионеры не получали дополнительных выплат. Премьер отметил, что в России они получают пенсии вне зависимости от размера зарплаты.

Медведев пояснил, что от индексации было решено отказаться, так как на нее «не хватало денег».