В России трудно жить даже богачам

Чемпионат мира по футболу запомнится не только яркими матчами и атмосферой праздника в городах, но и целым пакетом правительственных инициатив, которые не прибавят оптимизма различным категориям населения.

В фокусе внимания СМИ находятся такие резонансные темы как повышение пенсионного возраста и ставки НДС до 20%. Но кошельки граждан похудеют и от грядущего повышения тарифов ЖКХ, и от новых акцизов на табачные изделия, и от пошлин на покупки в зарубежных интернет-магазинах, и от повышения минимальных цен на крепкий алкоголь. Для того, чтобы составить полный список всех налогов, акцизов и других форм изъятия денег у населения, нужно прошерстить не только федеральные, но и региональные новации властей. Получится весьма внушительный список, и есть все основания полагать, что он продолжит увеличиваться.

При этом рост реальных располагаемых доходов населения, по отчёту Росстата , в мае 2018 составил лишь символические 0,3%. Падение доходов продолжается на протяжении четырёх лет. Некоторый всплеск наблюдался накануне президентских выборов, но и этот фактор уже отыгран. Однако государство продолжает аккумулировать средства в казне, изымая их у бизнеса и населения.

Тенденция на уменьшение социальных обязательств государства и повышение доходов бюджета за счёт граждан оформилась несколько лет назад на фоне усиления санкционной политики Запада и стагнации российской экономики. После президентских выборов этот процесс обрёл новое дыхание.

Для выполнения поставленных президентом в майском указе задач и обеспечения «прорывов» правительство изыскивает 8 триллионов рублей. Каждое ведомство представляет свои планы получения дополнительных доходов внутри страны. В результате складывается уникальная ситуация — от пресса прямых и косвенных сборов начинают страдать все социальные группы населения.

Такого ещё не было в современной истории России . И вообще, в мировой практике всегда есть социальные группы, которые выигрывают и которые проигрывают от налоговых новаций. Например, приход Дональда Трампа в Белый дом выгоден предпринимателям, поскольку новый президент снижает налоги для бизнеса. Но, в то же самое время, социальные программы попадают под сокращение, что невыгодно гражданам, которые в них участвуют. Когда в западных демократиях к власти приходят социалисты, то происходит повышение налогов и социальных выплат. Это приводит к снижению деловой активности, но повышает социальную стабильность. Эти «качели» позволяют сохранять баланс между экономическим развитием и поддержанием социальной гармонии.

Global Look Press/ dpa /Mike Theiler

Президент США Дональд Трамп

В России налоговые новации бьют и по интересам бизнеса, и по бюджетникам, и по интересам социально незащищённых слоёв населения. И по молодёжи, и по пенсионерам, и по гражданам среднего возраста. Увеличение пенсионного возраста касается не только тех, кто собирается выходить на пенсию. Повышается конкуренция на рынке труда при отсутствии роста рабочих мест. Перспектива увеличения безработицы среди молодёжи, как в ряде стран Европы, вырисовывается вполне отчётливо.

Повышение тарифов ЖКХ распространяется на всех, но наиболее чувствительны к этому бедные и малоимущие слои населения.

Рост цен на бензин означает рост цен на все товары. И снова под удар попадают все социальные группы населения.

Активно прорабатываются меры по налогообложению так называемых «самозанятых». Центробанк Росфинмониторинг ужесточают контроль за доходами и расходами граждан. А правительство, можно не сомневаться, предложит вскоре новый закон, который позволит выжать из россиян дополнительные доходы в бюджет.

Если посмотреть по секторам экономики, то и здесь проигравшие в большинстве. Для производственного сектора повышение ставки НДС до 20% означает удорожание продукции. Рост экономики настолько символический, что отечественным компаниям такой «подарок» от правительства усложнит развитие производств.

Ритейл теряет от падения покупательной способности населения. Банковский сектор давно и сильно штормит. Кредитовать население всё более рискованно. Стабильно растёт число россиян, которые не в состоянии обслуживать уже имеющиеся у них кредиты и близки к банкротству. Увеличивается количество закрывшихся предприятий малого и среднего бизнеса. Крупные предприятия банки также кредитуют крайне неохотно. При официально низкой инфляции сохраняется высокая ставка ЦБ, поэтому кредитного бума в экономике пока не предвидится.

Но и сверхбогатые в России тоже плачут. Российский бизнес активно выдавливают с Запада разными способами. Великобритания объявила «охоту» на российские капиталы «подозрительного происхождения» и не приходится сомневаться, что в обстановке политического противостояния России и Соединённого Королевства британцы будут действовать жёстко. Даже с учётом того, что государство компенсирует олигархам убытки от западных санкций, потеря позиций на международных рынках российскими компаниями будет иметь долговременные последствия для экономики.

Поскольку Дональд Трамп провоцирует торговые войны, то ситуация ещё больше усугубляется. Россия может оказаться вообще не у дел — всё переделят без нас.