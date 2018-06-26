Как изменится жизнь россиян с 1 июля

Повышение тарифов ЖКХ, увеличение акцизов на табачную продукцию, обязательное хранение данных российских пользователей только на территории страны, изменения в оплате сверхурочных. Обо всех этих законодательных нововведениях читайте подробнее в материале News.ru.

Повышение тарифов ЖКХ

С 1 июля по сложившейся в последние годы традиции повышаются тарифы на коммунальные услуги. Собственно, все ставки были утверждены тарифными комитетами ещё зимой, сейчас они только вступают в силу, и новые платежки уже придут с иными цифрами.

Хранение данных на территории России

С начала второго полугодия 2018 года владельцы интернет-ресурсов, а также мессенджеров обязаны хранить все данные и пересылаемые пользователями сообщения на территории России. Поскольку это касается и операторов связи, то данное нововведение затронет практически каждого жителя страны.

Хранению подлежат текстовые и голосовые сообщения, пересылаемые и загружаемые на аккаунты аудио и видео. Некоторые виды информации должны храниться до полугода. Это правило резко увеличило затраты операторов, и как следствие привело к подорожанию тарифов. Однако наблюдатели отмечают, что некоторые из операторов воспользовались ситуацией и действуют совершенно бессовестно по отношению к своим клиентам.

Повышение акцизов на табак

С 1 июля на 10% повышаются акцизные сборы на табачную продукцию. В денежном выражении это составит увеличение с 1562 рублей за тысячу штук до 1718 рублей. Таким образом цены на сигареты вновь вырастут.

Министерство здравоохранения и лично его глава Вероника Скворцова с каким-то остервенением настаивают на непрерывном повышении цен на табак. В ведомстве утверждают, что это борьба с курением. Тем временем средняя цена на сигареты уже давно перевалила за два евро, что дороже, чем во многих европейских странах.

Однако тех, кто бросил курить, меньше не становится, поскольку это проблема не только воли человека. Бороться надо именно с курением, а не с курильщиками. Теперь же повышение акциза вновь ударит по карману и без того обнищавших российских граждан.

Трудовое законодательство

Сверхурочные и переработки теперь будут оплачиваться по-другому. Закон, предусматривающий изменения в Трудовом кодексе, вступает в силу с 29 июля, и с этого времени нужно будет уже совершать перерасчёт, а далее — уже начислять оплату по новым нормам. По факту такой расчёт начнёт осуществляться с 1 июля.

Теперь, если работник выходил на службу в праздничные и выходные дни, то учитываются фактически отработанные часы, которые оплачиваются в двойном размере. Кроме того, теперь работодатель может разбить рабочее время на части, если сотрудник работает не полный день.

Сотрудникам, которые работают четыре часа и меньше в день, можно не предоставлять время на обед. Ранее он был обязательным вне зависимости от продолжительности рабочего дня.

Имеются и другие заметные изменения в ТК РФ, о них можно узнать либо в специализированной литературе, либо прочитав новую редакцию Трудового кодекса.

Изменения в налоговом кодексе

Планируемые изменения в Налоговом кодексе с 1 июля породили большую волну слухов и домыслов, что отныне налоговики будут автоматически взимать налоги со всех платежей с карты на карту, превышающих 4 тыс. рублей. На самом деле новая редакция ст.86 НК обязывает банки сообщать налоговикам сведения не только о рублёвых счетах, но и о счетах в драгметаллах. Все остальные права у них и так уже имелись согласно закона, принятого ещё в 2014 году. Другое дело, что, как отмечают эксперты, сил у налоговой инспекции отследить все платежи граждан нет, и они это могут сделать, только если их заинтересовал кто-то конкретный.

Поэтому паниковать не стоит — в жизни обывателя ничего особо не изменится. Во всяком случае до тех пор, пока он налоговую не заинтересует.

Снижение акцизов на бензин

А вот вместо запланированного ранее повышение акцизов на топливо с 1 июля, наоборот, произойдёт их снижение. На дизельное топливо снизят акцизы на 2 тыс. руб с тонны, а на бензин — на 3 тыс. руб с тонны. Ранее планировалось поднять на 500 рублей, но цены на бензин совершили такой фантастический скачок, что население застыло в изумлении.

Падения цен ждать всё же не приходится, такого отродясь не было, чтобы в России снизили цены хоть на что-то. Но у нефтяников теперь хотя бы нет повода повышать стоимость топлива дальше. Предполагается, что население должно быть благодарным.