Швеция решила повторить за Россией

В Швеции предложили повысить границы трудового возраста до 69 лет

Правительство Швеции предлагает внести изменения в закон о защите прав наемного работника и повысить границы трудового возраста, по достижении которого работодатель имеет право уволить сотрудника, с 67 до 69 лет, сообщило в понедельник министерство труда и занятости.

По шведским законам, минимальный возраст выхода на пенсию составляет 61 год, но многие шведы предпочитают дождаться 64-65 лет, когда можно получить гарантированную государственную пенсию. При этом возраст, по достижении которого работодатель имеет право уволить сотрудника "на пенсию", сейчас составляет 67 лет.

"Для того чтобы Швеция смогла обеспечить благосостояние и сохранение компетенции, должен учитываться опыт людей со стажем на рабочем рынке. Поэтому я хочу изменить закон, чтобы больше тех, кто может и хочет, могли бы продолжать работать дольше", — приводятся в сообщении для прессы слова министра труда и занятости Ильвы Юханссон.

Правительство предлагает повышать предельный возраст работника в два этапа — до 68 лет в 2020 году и до 69 лет в 2023 году. В этом случае имеющаяся сегодня у работодателя возможность расторгнуть договор о найме в связи с достижением работником 67-летнего возраста исчезнет.

Предложения о повышении трудового возраста в Швеции и закрепление его в законе обсуждаются не первый год. Согласно одному из опросов, проведенному в конце прошлого года институтом изучения общественного мнения Sifo, большинство шведов (76%) сочли хорошей идею закрепить в законе право на сохранение рабочего места до 69 лет. При этом 57% опрошенных сказали, что у них вряд ли хватит сил работать до этого возраста. По данным Центрального статистического бюро Швеции, число людей пенсионного возраста, которые продолжают работать, заметно выросло после того, как в начале 2000-х годов право продолжать работать повысили с 65 до 67 лет. По данным статистики за 2017 год, продолжал оставаться на рабочем месте в среднем каждый третий 67-летний житель Швеции.