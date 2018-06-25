Появились новые схемы обмана пенсионеров

Повышение пенсионного возраста в России активизировало мошенников, сообщает «Утро».

По данным портала, на фоне новостей о повышении в стране возраста выхода на пенсию мошенники «модернизировали» схемы обмана пожилых россиян.

Так, в Москве была раскрыта деятельность фирмы-однодневки, продававшей пенсионерам икру за шесть тысяч рублей, из которой тем надо было вырастить лягушек, а затем продать их той же фирме за 600-700 рублей за одно земноводное. Пенсионерам сообщали, что позже эти лягушки будут проданы в рестораны как лакомство, однако не упоминали мошенники, что икра была селедочная.

Чуть более недели назад нижегородские СМИ сообщали, что местным пенсионерам за 80 тысяч продают «чудодейственное» постельное белье, а банки при этом за пять минут оформляют безработным пенсионерам кредит под огромные проценты.

Впрочем, часто преступники не выдумывают «золотых» лягушек и чудо-белье, а используют «старую добрую» схему: мошенник звонит пенсионеру и пугает тем, что его анализы диагностировали смертельную, но излечимую за 300 тысяч рублей болезнь.