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Появились новые схемы обмана пенсионеров
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Появились новые схемы обмана пенсионеров 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Повышение пенсионного возраста в России активизировало мошенников, сообщает «Утро».
По данным портала, на фоне новостей о повышении в стране возраста выхода на пенсию мошенники «модернизировали» схемы обмана пожилых россиян.
Так, в Москве была раскрыта деятельность фирмы-однодневки, продававшей пенсионерам икру за шесть тысяч рублей, из которой тем надо было вырастить лягушек, а затем продать их той же фирме за 600-700 рублей за одно земноводное. Пенсионерам сообщали, что позже эти лягушки будут проданы в рестораны как лакомство, однако не упоминали мошенники, что икра была селедочная.
Чуть более недели назад нижегородские СМИ сообщали, что местным пенсионерам за 80 тысяч продают «чудодейственное» постельное белье, а банки при этом за пять минут оформляют безработным пенсионерам кредит под огромные проценты.
Впрочем, часто преступники не выдумывают «золотых» лягушек и чудо-белье, а используют «старую добрую» схему: мошенник звонит пенсионеру и пугает тем, что его анализы диагностировали смертельную, но излечимую за 300 тысяч рублей болезнь.
В середине июня премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил поэтапно повысить возраст выхода на пенсию для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет.
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