Россияне попросили пенсию по молодости 

Более 22 тысяч человек поддержали опубликованную на Change.org петицию с требованием выплачивать 15 тысяч рублей в месяц молодым россиянам.
В петиции сказано, что выплату должны получать все неработающие граждане России в возрасте от 14 до 30 лет. Автор обращения назвал это «пенсией по молодости».
По мнению автора, этот возраст — «самый прекрасный» период в жизни человека.
«Тратить эти драгоценные года на работу просто непростительно», — подчеркнул он.
Автор петиции пояснил, что пенсия позволит молодым россиянам путешествовать, осваивать новые хобби, а также улучшит демографическую ситуацию.
Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о планах правительства поэтапно повышать пенсионный возраст с 2019 года. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас пенсионный возраст в России начинается с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.