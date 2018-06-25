Россияне попросили пенсию по молодости

Более 22 тысяч человек поддержали опубликованную на Change.org петицию с требованием выплачивать 15 тысяч рублей в месяц молодым россиянам.

В петиции сказано, что выплату должны получать все неработающие граждане России в возрасте от 14 до 30 лет. Автор обращения назвал это «пенсией по молодости».

По мнению автора, этот возраст — «самый прекрасный» период в жизни человека.

«Тратить эти драгоценные года на работу просто непростительно», — подчеркнул он.

Автор петиции пояснил, что пенсия позволит молодым россиянам путешествовать, осваивать новые хобби, а также улучшит демографическую ситуацию.