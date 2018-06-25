Ещё
Петицию о назначении «пенсии по молодости» поддержали более 21 тыс. россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петицию о назначении «пенсии по молодости» поддержали более 21 тыс. россиян 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Петицию с просьбой назначить ежемесячные выплаты всем неработающим гражданам России в возрасте от 14 до 30 лет подписали более 21 тыс. человек.
Петиция, размещенная на портале общественных кампаний Change.org 22 июня, стала одной из наиболее популярных за последние дни и всегда за четыре дня набрала более 21 тыс. подписей.
В качестве адресатов указаны президент Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы, граждане Российской Федерации, требуем рассмотреть возможность назначения ежемесячной выплаты 15 000 рублей всем неработающим гражданам РФ от 14 до 30 лет (т.н. пенсии по молодости)», — говорится в петиции.
Автор петиции отмечает, что молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет «познают этот огромный мир со всех его сторон, и государство должно обязательно помогать им в этом». «Тратить эти драгоценные года на работу просто непростительно», ­— считает автор обращения.
По его мнению, пенсия по молодости поможет молодежи «путешествовать по своей стране и даже всему миру, осваивать новые интересные хобби и занятия по душе, заводить новые знакомства и даже новые молодые семьи».
Тем временем глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал о среднем размере пенсий в стране в 2018 и 2019 годах.
Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что планируетсядоработать в пенсионной реформе.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Назван средний размер пенсий в 2019 году Минфин сказал, в какой валюте россиянам следует брать займы Пенсионерам США предлагают работать до смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев направил ноту Москве155
Секс-бомба для террористов10
Батька обиделся на Москву221
США лишились первого F-3584
Пенсионерка ограбила банк ради квартиры для внучки23
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая рассказала об отсталости и агрессии россиян
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
00:53
США лишились первого F-35
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение