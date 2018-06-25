Петицию о назначении «пенсии по молодости» поддержали более 21 тыс. россиян

Петицию с просьбой назначить ежемесячные выплаты всем неработающим гражданам России в возрасте от 14 до 30 лет подписали более 21 тыс. человек.

Петиция, размещенная на портале общественных кампаний Change.org 22 июня, стала одной из наиболее популярных за последние дни и всегда за четыре дня набрала более 21 тыс. подписей.

«Мы, граждане Российской Федерации, требуем рассмотреть возможность назначения ежемесячной выплаты 15 000 рублей всем неработающим гражданам РФ от 14 до 30 лет (т.н. пенсии по молодости)», — говорится в петиции.

Автор петиции отмечает, что молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет «познают этот огромный мир со всех его сторон, и государство должно обязательно помогать им в этом». «Тратить эти драгоценные года на работу просто непростительно», ­— считает автор обращения.

По его мнению, пенсия по молодости поможет молодежи «путешествовать по своей стране и даже всему миру, осваивать новые интересные хобби и занятия по душе, заводить новые знакомства и даже новые молодые семьи».

Тем временем глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал о среднем размере пенсий в стране в 2018 и 2019 годах.