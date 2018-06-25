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Орловцы слишком «богаты» для получения выплат при рождении первого ребенка
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Орловцы слишком «богаты» для получения выплат при рождении первого ребенка 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Орловской области перечислено 86,5 млн рублей субвенции на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. В настоящий момент освоено лишь 21,6% этих средств.
Как пояснила на совещании 25 июня руководитель департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ирина Гаврилина, льгота ограничена размером среднедушевого дохода семьи. Он не должен превышать 1,5-кратную величину — 15241 рубля.
— Только две трети семей смогли получить выплату из-за этих требований федерального закона, — отметила Гаврилина. — 520 оформили льготу.
Чиновница уточнила, что в связи с рождением ребенка орловцы получают значительные выплаты на работе, тем самым увеличивают свой доход. За выплатой можно обратиться чуть позже. Кроме того, средства из федеральной казны запрашивались исходя из рождаемости прошлого года, но 2018 отмечается спад. За текущий период родилось на 60 детей меньше.
Ежемесячная выплата особо нуждающимся семьям производится до достижения ребенком возраста полутора лет. В 2018 году это 9 429 рублей. Выплату могут получать родители малышей, появившихся на свет с 1 января 2018 года.
Сообщение Орловцы слишком «богаты» для получения выплат при рождении первого ребенка появились сначала на РИА 57.
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