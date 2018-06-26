Путин поручил протестировать новый налог

ФНС с 1 января 2019 г протеструет в 4 регионах новый налог для самозанятых

Минфин РФ в мае выступил с инициативой ввести в РФ с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3%, который будут платить самозанятые граждане: репетиторы, няни, домработницы, и прочие лица, которые оказывают частные услуги, но сейчас в основном делают это нелегально. Для уплаты налога планируется создать специальное приложение для смартфонов. Установив приложение, граждане смогут заниматься определенными видами деятельности, не регистрируясь в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, не представляя отчетности и не уплачивая никаких других налогов.

"Это в первую очередь должен быть механизм удобного интерфейса между людьми и налоговой службой для того, чтобы было достаточно просто зарегистрироваться и практически в один клик исполнить обязательства перед государством", — сказал Мишустин.

По его словам, проект приложения, которое позволит регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, и осуществлять платежи фактически без налоговой отчётности, без сдачи каких-то специальных справок и документов, уже создан.

"Мы также считаем, что это может быть сделано так, чтобы соответствующие страховые платежи, которые платят индивидуальные предприниматели в конце года, были включены в сам налог", — добавил Мишустин.

"Хотел бы попросить вашего поручения отработать данную технологию пилотно в четырёх регионах (это Москва, Московская область Калужская область и Республика Татарстан)… Считаем, что с 1 января 2019 года в течение полугода мы смогли бы отработать такую технологию", — обратился Мишустин к Путину.

"Давайте проведём такой тест", — согласился президент.