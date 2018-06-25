Правительство рассмотрит возможность вдвое сократить сроки выплаты маткапитала

Максим Топилин. В правительство внесли законопроект, позволяющий вдвое сократить сроки выплаты материнского капитала. Решение по мере господдержки планируется принимать в течение 15 дней, рассказал "Известиям" глава Минтруда

Вдвое сократить сроки проведения операций позволят современные информационные технологии. Минтруд положительно оценил готовность Пенсионного фонда ускорить работу с выплатами. Законопроект об уменьшении сроков принятия решения по маткапиталу согласован со всеми министерствами и ожидает заключения администрации президента

Максим Топилин также добавил, что ведомство работает над улучшением системы выплат работающим женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком.