Лишняя штука: к пенсии добавят тысячу

Минтруде подсчитали размер средней пенсии в следующем году. По оценке главы ведомства Максима Топилина , он составит 15,4 тыс. рублей. Сами россияне хотят в два раза больше и не хотят выходить на пенсию позже, чем сейчас. Но, вероятнее всего, решение о повышении пенсионного возраста будет принято уже осенью этого года.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в интервью «Известиям» сообщил, что в следующем году средний размер пенсии увеличится до 15,4 тыс. рублей. Прибавка для неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. рублей в месяц.

Он также отметил, что к концу 2018 года средний размер пенсии будет равняться 14,4 тыс. рублей. Топилин подчеркнул, что без повышения пенсионного возраста не будет возможностей и ресурсов для прибавок к пенсиям. По его словам, пенсионный возраст повышается, потому что растет продолжительность жизни.

В 2019 году, по словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, выплаты пенсионерам по старости будут проиндексированы на 7%.

«В этом году мы ожидаем инфляцию около 3%, в следующем году инфляция составит около 4−4,5%. Учитывая, что мы индексируем пенсии по инфляции предыдущего года, то, соответственно, рост индексации будет более чем в два раза по сравнению с ожидаемой пенсией текущего года», — сообщил чиновник.

Голикова также отмечала, что правительство намерено отказаться от существующей с 2015 года «балльной» пенсионной системы. «Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1». Стоит напомнить, что в 2018 году «стоимость балла» составила 81,49 рублей при пороге получения страховой части пенсии 9 лет. Принцип прост — чем больше баллов, тем выше пенсия. К 2025 году человек должен был накопить минимум 30 баллов и 15 лет страхового стажа. Но параметры новой системы пока неизвестны.

Напомним, что 14 июня правительство России одобрило проект закона о повышении пенсионного возраста. Документ уже внесен в Госдуму . Предполагается, что пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. Для женщин он увеличится к 2034 году с 55 лет до 63 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет к 2028 году.

Повышение возраста выхода на пенсию для женщин на восемь, а не на пять лет, министр аргументировал тем, что «они, к счастью, живут дольше». И это мировая тенденция — «практически во всех странах идет уравнивание пенсионных возрастов».

«С другой стороны, женщины несут гораздо большую семейную, домашнюю нагрузку. У нас есть определенные взгляды на этот вопрос, российские традиции, поэтому определенный разрыв должен сохраняться», — сказал министр.

Сами россияне не горят желанием выходить позже на пенсию. Данные всех соцопросов показывают, что повышение пенсионного возраста не поддерживает примерно 90% населения. В тоже время они считают, что пенсия должна быть значительно больше, чем сейчас

Размер пенсии, которой бы хватало на жизнь российскому пенсионеру, должен составлять не меньше 20–40 тыс. рублей. Считает 60% россиян, опрошенных в ходе исследования, проведенного центром «Ромир».

Пятая часть респондентов отметила, что при выходе на заслуженный отдых готовы получать 15-20 тысяч. А почти 15% полагают, что ежемесячный доход пенсионера должен составлять свыше 40 тысяч рублей.

Средний размер пенсионных притязаний россиян составил 27,9 тыс. рублей. Это примерно в два раза превосходит текущий средний уровень. Прибавка 1 тысячи рублей в месяц существенно ни настроения граждан не повлияет.

Опрос показал, что треть россиян готовы трудиться после наступления пенсионного возраста. При этом большая часть — 79% из них, отметили, что причиной продолжения трудовой деятельности является уверенность в том, что на одну пенсию не проживешь. Основной же причиной нежелания работать на пенсии является плохое самочувствие и усталость, уточняют социологи.

Но законопроект уже внесен в Госдуму и с большой долей вероятности будет принят в первом чтении в июле, а полностью работа с ним завершится осенью этого года.

партией «Единая Россия» законопроект на прошлой неделе обсудил премьер-министр Дмитрий Медведев. Депутаты планируют провести консультации в регионах, а потом вернуться и провести слушания и первое чтение.

«У нас предстоит региональная неделя. Депутаты разъезжаются. Мы обсуждали, как организовать обсуждения и сбор предложений в регионах по данному законопроекту», — рассказал «Газете.Ru» Андрей Исаев, первый замруководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме.

Увеличение пенсионного возраста — дело решенное и медлить с ним нельзя, дала понять спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко . «Могут быть уточнения, шлифовки законопроектов …. Что касается отложить — нет, отложить нельзя», — сказала она.

«Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Обсуждать, корректировать… Но принимать надо, не откладывая, осенью этого года», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента, подчеркнув, что вопрос этот уже «перезрел».