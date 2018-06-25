Россиянкам пообещали рост декретных выплат

Так Топилин ответил на вопрос о возможности сохранять зарплаты женщинам в декрете. Министр напомнил, что женщина, работающая неполный рабочий день во время декрета, также может получать зарплату.

Глава ведомства подчеркнул, что декретные выплаты связаны с демографической ситуацией, поэтому «ухудшений» власти не допустят.

Топилин отметил, что в настоящий момент готовится бюджет Фонда социального страхования и предложений на тему увеличения выплат работающим женщинам много. Он пообещал, что чиновники будут «думать на эту тему».

В апреле этого года премьер-министр Дмитрий Медведев призвал пересмотреть размер пособия для матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет.

Он напомнил, что пособие в 50 рублей было введено в 1994 году.