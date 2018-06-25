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Россиянкам пообещали рост декретных выплат
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Россиянкам пообещали рост декретных выплат 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Министр труда Максим Топилин заявил, что его ведомство и Фонд социального страхования работают над улучшением системы декретных пособий по уходу за ребенком. Об этом пишут «Известия».
Так Топилин ответил на вопрос о возможности сохранять зарплаты женщинам в декрете. Министр напомнил, что женщина, работающая неполный рабочий день во время декрета, также может получать зарплату.
Глава ведомства подчеркнул, что декретные выплаты связаны с демографической ситуацией, поэтому «ухудшений» власти не допустят.
Топилин отметил, что в настоящий момент готовится бюджет Фонда социального страхования и предложений на тему увеличения выплат работающим женщинам много. Он пообещал, что чиновники будут «думать на эту тему».
В апреле этого года премьер-министр Дмитрий Медведев призвал пересмотреть размер пособия для матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет.
Он напомнил, что пособие в 50 рублей было введено в 1994 году.
Комментарии4  Ещё 9 источников 
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