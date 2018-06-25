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Назван размер средней пенсии в 2019 году
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Глава Минтруда рассказал о размере средней пенсии в 2019 году 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТАСС
«В течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тыс. 400 рублей. Это среднее повышение», — заявил Максим Топилин.
Средняя пенсия в Российской Федерации в 2019 повысится до 15 400 рублей. Об этом заявил глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Известиям».
Как отметил глава ведомства, прибавка к пенсии неработающего пенсионера должна составить около тысячи рублей за год. Топилин ответил, что речь идет о средней цифре.
«К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей. Прибавка на 1 тыс. рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тыс. 400 рублей. Это среднее повышение», — заявил министр.
Топилин коснулся и другой темы, связанной с повышением пенсионного возраста — конкурентоспособности на рынке труда. По словам министра, люди в возрасте от 60 до 65 лет, сохранившие компетенции, этим качеством обладают.
«Ключевой фактор — человек должен сохранять свои компетенции. Люди, которые работают в 60–65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки. Мы ведем диалог с объединениями работодателей, они тоже ситуацию прекрасно понимают», — сказал Топилин.
Дмитрий Медведев назвал параметры будущей пенсионной реформы на заседании правительства 14 июня. Повышение пенсионного возраста в стране начнется в 2019 году с переходным периодом и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Для тех, кто достигнет пенсионного возраста в ближайшие годы, будут действовать особые правила плавного перехода.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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