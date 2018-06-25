Минтруд рассказал о надбавках к пенсии

Пенсионеры будут получать в среднем на 12 тысяч больше

России. Благодаря увеличению пенсионного возраста выплаты пенсионерам вырастут в среднем на одну тысячу рублей уже в 2019 году, сообщил «Известиям» глава Минтруда

Максим Топилин подчеркнул, что «главной целью» роста возраста выхода на пенсию является превышающий инфляцию рост нынешних и будущих пенсионных выплат. Более того, нынешние пенсионеры получат прибавку уже в будущем году — одну тысячу рублей в среднегодовом выражении.

«Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тысяч рублей больше», — отметил он.

По словам чиновника, средняя пенсия за 2018 год составит 14,4 тысячи рублей, а в 2019-м — уже 15,4 тысячи, а если бы пенсионный возраст не был повышен, то ни этого, ни последующего роста выплат достичь бы не удалось, так как у современной пенсионной системы России «просто нет» для этого ресурсов и возможностей.

«Это (повышение пенсионного возраста. — Прим. ред.) единственный выход», — уверен Топилин.