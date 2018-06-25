Ещё
Минтруд рассказал о надбавках к пенсии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В московском метро произошел сбой
В московском метро произошел сбой

Пенсионеры будут получать в среднем на 12 тысяч больше 

Рамблер 1 час назад
Благодаря увеличению пенсионного возраста выплаты пенсионерам вырастут в среднем на одну тысячу рублей уже в 2019 году, сообщил «Известиям» глава Минтруда России.
Максим Топилин подчеркнул, что «главной целью» роста возраста выхода на пенсию является превышающий инфляцию рост нынешних и будущих пенсионных выплат. Более того, нынешние пенсионеры получат прибавку уже в будущем году — одну тысячу рублей в среднегодовом выражении.
«Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тысяч рублей больше», — отметил он.
По словам чиновника, средняя пенсия за 2018 год составит 14,4 тысячи рублей, а в 2019-м — уже 15,4 тысячи, а если бы пенсионный возраст не был повышен, то ни этого, ни последующего роста выплат достичь бы не удалось, так как у современной пенсионной системы России «просто нет» для этого ресурсов и возможностей.
«Это (повышение пенсионного возраста. — Прим. ред.) единственный выход», — уверен Топилин.
В середине июня премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет. Глава кабмина назвал это решение «поздним стартом», предложив при этом реализовывать его поэтапно — в течение 16 и 10 лет соответственно.
Комментарии448  Ещё 60 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия428
Трамп решил добить Меркель212
«Мы получим новый Чернобыль»1
Для возрастных сотрудников не будет квот109
Аномальная жара надвигается на Москву3
Видео
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
00:09
Видео рухнувшего в Барнауле крана появилось в Сети
Происшествия
00:14
Поездка в метро подкосила Борисову
Шоу-бизнес
00:15
Таганрог затопило сильным ливнем
Общество Погода
00:44
NASA показало выброс коронарной массы на Солнце
Технологии Наука и техника
02:45
На Украине может случиться «взрыв»
В мире Конфликты
00:39
«Панические подсчеты»: куда идет Белоруссия
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение