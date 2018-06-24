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Челябинку обязали вернуть материнский капитал из-за покупки ветхого жилья
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Челябинку обязали вернуть материнский капитал из-за покупки ветхого жилья 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Суд Калининского района Челябинска обязал мать троих детей вернуть средства материнского капитала, которые были выделены ей на покупку жилья, сообщают в пресс-службе суда.
Иск в отношении женщины подало управление пенсионного фонда. По данным учреждения, в мае 2017 года ответчица обратилась в УПФР с заявлением о выдаче 433 тысяч рублей на погашение кредита для приобретения жилья, и её просьба была удовлетворена. Однако позже выяснилось, что женщина купила квартиру в доме 1920-го года постройки, ещё в 2008 году процент износа жилища составлял 68%. Кроме того, через пару месяцев после покупки ответчица перепродала квартиру, не исполнив при этом требование закона об оформлении жилья в собственность всех членов семьи, в том числе детей.
«Поскольку денежные средства в счет материнского (семейного) капитала были перечислены УПФР в счет погашения кредита и процентов по нему, однако улучшения жилищных условий семьи ответчика не произошло, а обязательство по оформлению квартиры в общую долевую собственность исполнено не было и законные основания нахождения денежных средств у женщины отсутствуют, суд пришел к выводу о взыскании указанных денежных средств с ответчика», — пояснили в суде.
Напомним, ранее вернуть средства материнского капитала потребовали от двух жительниц Верхнеуральского района: правоохранители выяснили, что женщины получили деньги, по потратили из не на покупку жилья.
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