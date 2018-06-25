Зубы на полку: сколько стоит красивая улыбка

Известно, что болезни полости рта не только приводят к косметическим дефектам, но и способствуют нарушению питания. А это, в свою очередь, снижает качество и продолжительность жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), одной из самых распространённых болезней полости рта является кариес. Им страдают 60–90% школьников и почти 100% взрослых людей. Об этом говорится на официальном сайте ВОЗ. А ведь кариес приводит к разрушению и даже к выпадению зубов.

Чтобы избежать подобных проблем, лучше чаще ходить к стоматологу и тщательнее заботиться о полости рта. Конечно, это требует не только времени, но и денег. Во что обойдётся красивая и здоровая улыбка россиянину? News.ru примерно подсчитал.

Консультация

Прежде чем рваться в бой, сначала нужно, чтобы специалист составил план лечения и подсчитал его примерную стоимость. Часто первичный осмотр можно пройти бесплатно — так клиника привлекает новых пациентов, а пациенты немного экономят. Но даже если бесплатно попасть на консультацию не удалось, с вас могут взять за приём около 300–500 рублей и отпустят с подробным планом лечения.

Чистка

Перед сверлением некоторые специалисты рекомендуют провести профессиональную чистку зубов. Она поможет убрать налёт и подготовит полость рта к другим этапам. В Москве почистить зубы стоит примерно 3000–7000 рублей. В Санкт-Петербурге цены чуть дешевле. Там это сделать можно за 2000–2500 рублей. В других российских регионах ещё дешевле — за 900–1500 рублей. Повторять такую процедуру лучше каждые полгода или хотя бы раз в год. Тогда вероятность развития кариеса и появления других неприятностей будет минимальной.

Лечение зубов

Следующий шаг — оздоровление. Устранить кариес на одном зубе в столице стоит примерно 500–8000 рублей. В городе на Неве прейскурант чуть скромнее — от 200 до 4000 рублей. При этом в остальных городах один зуб можно вылечить за 200–2000 рублей. Подобная ценовая вилка зависит от крутости клиники и запущенности ситуации с кариесом.

Забота о дёснах

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются пациенты, — это парадонтит, то есть болезнь дёсен. Как отмечают эксперты ВОЗ, её диагностируют у 15–20% людей от 35 до 44 лет. Одна из самых популярных сегодня методик, которая помогает победить парадонтит, — с помощью аппарата «Вектор». В Москве такое удовольствие стоит примерно от 10 тыс. рублей за одну челюсть, от 7 тыс. — в Санкт-Петербурге. В других городах — от 2000–4000 рублей.

Эстетика

И, наконец, забота о красоте. К сожалению, далеко не все могут похвастаться идеальной улыбкой. Зубы могут отличаться размерами, формой или быть слишком далеко друг от друга. В этом случае можно поставить виниры — тонкие пластинки, которые ставят на внешнюю плоскость зуба. Установить один такой винир в Москве стоит от 15 тыс., в Санкт-Петербурге — от 10 тыс., а в остальных городах — от 5 тыс. рублей. Ещё один вариант сделать красивую улыбку — протезирование, то есть замена части зубов специальными конструкциями — зубными протезами. Стоимость на эту процедуру в Москве начинается от 5 тыс. и доходит до 40 тыс. рублей. В Петербурге цены чуть дешевле — 4–20 тыс. рублей, а в других регионах — от 500 рублей до 10 тыс. Также некоторые люди прибегают к наращиванию зубов. В основном, передних. Например, чтобы убрать щели между ними. В столице это стоит от 1,5–10 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — от 1–8 тыс. рублей, а в других городах — от 700 до 6 тыс. рублей.

Исправление

Самым популярным способом сделать улыбку более совершенной остаются брекеты. Обычно их ставят детям, потому что их зубы ещё очень подвижны, и через некоторое время они легко встают на новые места. Но и взрослые иногда ставят себе брекеты. В среднем, их носят от полугода до двух лет. Установка металлических брекетов стоит в Москве примерно от 30 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге цена на это удовольствие — от 20 тыс., а в остальных российских регионах — от 15 тыс. рублей. Чем незаметнее на зубах брекеты, тем они дороже. Так, поставить керамические системы стоит уже от 40 тыс. рублей в столице, в других городах — чуть дешевле. Самый незаметный вариант — это лингвальные брекеты. Их ещё называют «инкогнито», потому что посторонним они совершенно незаметны — их крепят с обратной стороны зубов. В Москве средняя цена за них — 150 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге стоимость начинается от 100 тыс. рублей, в регионах — от 60 тыс. рублей.

Отбеливание

Те, у кого нет явных претензий к внешнему виду зубов, могут ограничиться их отбеливанием. Когда-то на Руси было модно иметь тёмные зубы — девушки даже специально их чернили углём, но сегодня времена изменились. Чем белее ваши зубы, тем больше симпатии вы вызываете. Поэтому процедура по отбеливанию очень популярна во многих странах. В столице она стоит около 20 тыс., в Санкт-Петербурге — 15 тыс., а в других регионах — от 7 тыс. рублей. Можно немного сэкономить и заказать по интернету комплекс для домашнего отбеливания. Он стоит от 1–7 тыс. рублей. Но даст ли этот комплекс тот же результат, что и специалист в стоматологической клинике? Однозначного ответа на такой вопрос нет.

Меры предосторожности

Конечно, заботиться о зубах нужно. Но лучше это делать в проверенных клиниках и подвергать сомнению слишком выгодные предложения. Иначе лечение может обойтись намного дороже. А иногда в нём просто и нет смысла.

Например, в прошлом году в Санкт-Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила мосты не самого высокого качества. За всё это пациентка отдала более 840 тыс. рублей. Как сообщали СМИ, в отношении врача возбудили уголовное дело.

Никто не застрахован от подобного рода «специалистов». Но уберечь себя от мошенников можно. Для этого тщательно изучите информацию о клинике. Как правило, если она открыта давно и хорошо себя зарекомендовала, то благодарные клиенты будут оставлять комментарии.

В интернете нет отзывов о враче, который собирается вас лечить? Тогда лучше записаться на приём ещё к нескольким специалистам. Если они обрисуют примерно такую же картину, как и первый врач, то можно не беспокоиться об уровне его профессионализма.

Задавайте врачу как можно больше вопросов. Вам должен быть понятен смысл каждого этапа лечения.

Зарубежный опыт

А сколько же стоит «голливудская улыбка» в Европе? Для тех, у кого нет медицинской страховки, стоматологические услуги могут стать ощутимыми для бюджета. Например, в Германии установить зубной имплант стоит от 1200–2500 евро, а вылечить кариес — от 200 евро за один зуб.

В общем, заботиться о зубах нужно регулярно. Тогда расходы на улыбку не будут такими ощутимыми.